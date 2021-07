Ghostbusters: Beyond Movie Trailer est sorti

Ils sortent une nouvelle bande-annonce pour le film Ghostbusters : Beyond | Instagram

Ghostbusters, connu en espagnol sous le nom de Ghostbusters, est un film 1984 Genre de comédie américaine avec quelques touches de science-fiction, produit et réalisé par Ivan Reitman; avec Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver, Harold Ramis, Rick Moranis, Annie Potts, William Atherton et Ernie Hudson.

Le film a été un succès au box-office et a été enregistré comme la comédie la plus rentable de la décennie. Nous nous souvenons tous d’avoir dansé et chanté la chanson “Ghostbusters” de Ray Parker Jr. qui a été utilisée comme bande originale du film et a par conséquent remporté le prix BAFTA de la meilleure chanson originale.

Le premier de cette série de films, aujourd’hui, est considéré comme un classique du cinéma, et dans les années 80, il a fait sensation, avec des séries télévisées d’animation, des bandes dessinées, des jeux vidéo et une quantité incroyable de jouets de collection.

Ghostbuster a commencé et s’est terminé dans les années 80 et c’est pourquoi beaucoup de gens ont été contrariés lorsque le film Ghostbuster (2016) a été annoncé comme le troisième film de la franchise Ghostbusters et qu’il a servi de redémarrage des films précédents.

Le problème avec ce film selon beaucoup de gens était l’inclusion forcée, car ils ont changé le casting principal complet pour être joué uniquement par des femmes, Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon, Leslie Jones, Neil Casey, Andy García, Cecily Strong et Chris Hemsworth.

Les polémiques n’ont pas manqué et bien qu’il s’agisse d’un film décent, cela n’a pas suffi à arrêter les critiques qui ont été faites en son nom selon le critique de cinéma Mark Kermode.

C’est pourquoi 5 ans plus tard sortira un quatrième film intitulé Ghostbusters : Afterlife et dont on voit déjà la bande-annonce.

La bande-annonce nous montre une mère célibataire (Carrie Coon) et ses deux enfants joués par Finn Wolfhard et McKenna Grace, ils déménagent dans une ferme héritée par le défunt grand-père des enfants, qui semble avoir été Egon Spengler (Harold Ramis, décédé en 2014) basé sur les millions d’indices que cette bande-annonce offre.

Bien sûr, des choses étranges et fantomatiques commencent à se produire dans la nouvelle ville où la famille déménage et ils doivent découvrir le passé d’Egon pour sauver le présent avec l’aide de Paul Rudd.

Rappelons que Ghostbusters : Afterlife se situe dans le même univers que les deux premiers opus de la franchise, cela a été confirmé par le réalisateur et visuellement c’est totalement clair pour nous avec les dernières secondes du trailer.

En fait, le film est censé être une suite directe du dernier film de la franchise dirigée par Ivan Reitman, Ghostbusters 2, mais il se déroulera plusieurs années dans le futur.

Annie Potts, qui a joué Janine, l’assistante administrative des Ghostbusters, dans le premier film, apparaît ici, avec une apparition à la fin de la bande-annonce de Dan Aykroyd, dont le personnage de Ray Stantz semble diriger une librairie occulte et de sorcellerie.

Il existe également des vidéos YouTube des publicités originales pour Ghostbusters, Slimer, un Hellhound sortant d’un Walmart, une armée de petits hommes de guimauve Stay-Puft et des tonnes de références aux films originaux.

Ghostbusters : Afterlife est également réalisé par Jason Reitman, fils d’Ivan Reitman, qui a réalisé le film original et sa suite de 1989. S

Ghostbusters: Afterlife comportera soi-disant des apparitions d’autres membres de la distribution originale, tels que Sigourney Weaver, Bill Murray et Ernie Hudson, mais nous ne les avons pas encore vus dans des bandes-annonces. Ghostbusters : Afterlife sortira en salles le 1er novembre.