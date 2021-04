Ghostbusters et Jumanji Rides Set For Columbia Pictures Aquaverse Park ⋆ .

Ghostbusters et Jumanji se préparent pour le nouveau Columbia Pictures Aquaverse Park

Aquaverse, le tout premier parc à thème de Columbia Pictures au monde, devrait ouvrir ses portes au public à partir d’octobre 2021. Sony Pictures, en partenariat avec Amazon Falls, les principaux développeurs de parcs à thème de Thaïlande, a annoncé son intention de conclure un accord pour développer le nouveau parc à thème. destination.

Amazon Falls est en train de rénover son parc aquatique de classe mondiale déjà existant situé dans la baie de Bangsaray dans Aquaverse. De nouveaux manèges, expériences nautiques et attractions à la pointe de la technologie apparaîtront sur les 14 acres pour les résidents thaïlandais et les visiteurs du monde entier. chasseurs de fantômes et Jumanji titre les IP cinématiques qui seront présentées aux côtés d’autres titres Sony Pictures / Columbia comme Mauvais garçons, Hommes en noir, et Hôtel Transylvanie. Il sera situé dans la ville balnéaire de Bangsaray, à 20 minutes de Pattaya et à 90 minutes de Bangkok.

Sony Pictures a déjà autorisé des attractions dans d’autres parcs internationaux, comme l’incroyable Hôtel Transylvanie et chasseurs de fantômes monte à MotionGate à Dubaï, mais cela représente une immense opportunité de développer leur propre IP de manière passionnante. Chez Aquavers, les visiteurs pourront rencontrer certaines des plus grandes franchises de la culture pop dans huit zones hautement thématiques et immersives avec une gamme incroyable d’attractions aquatiques et terrestres. Il y aura une liste de spectacles en direct, de divertissements immersifs, d’accessoires interactifs, de décors uniques et de restaurants à thème. Et bien sûr, faire du shopping avec des produits spécialisés dans les magasins de détail. Nous avons BESOIN d’un sac (sac) de protons géants pour servir de sirop d’eau pour rester hydraté!

Avec l’ouverture des voyages dans le monde entier, Aquaverse semble prêt à avoir au moins quelques manèges majeurs ouverts à temps pour leur ouverture progressive en octobre. Comme la plupart des grands parcs à thème, Aquaverse prévoit d’exploiter ses offres disponibles en même temps que les phases de construction. Leur ouverture officielle en douceur dans le cadre de la transformation complète est prévue pour 2022.

Voici une liste des attractions annoncées!

À partir de la sortie:

Men in Black Thrill Rides – Les manèges et attractions les plus excitants d’Aquaverse se trouvent ici, y compris des manèges de montagnes russes, dont l’un a un tour en chute libre de 12 mètres qui vous fait dévaler un trou de ver MIB.

Ghostbusters Supernatural Experience – Entrez dans le portail Ghostbusters et parcourez des pièges à fantômes en descendant une montagne russe avec votre meilleur ami ou osez entrer dans le premier et le seul dôme aquatique entièrement fermé au monde lors d’une promenade en radeau en famille.

Bad Boys Raceway – Vivez le frisson de la poursuite et mettez la pédale sur le métal autour de nos nouvelles pistes de karting en plein air dans un hippodrome néon sur le thème de Miami.

Jumanji Jungle Adventure – Bravez le monde de Jumanji à travers des toboggans aquatiques sur le thème de la jungle sauvage, visitez Jaguar Mountain tout en étant poursuivi par Mandrills avant de plonger dans la pataugeoire de Jumanji!

Hotel Transylvania Kid-Friendly Zone – La plus grande attraction du parc aquatique d’Aquaverse avec plus de 100 jeux d’eau, des seaux à éclaboussures, des fusées à eau et plus encore!

Surf’s Up in Surfer’s Paradise – Surfez sur une vague puissante et montrez-nous ce que vous avez sur l’attraction exaltante du parc aquatique avec notre double Flowrider!

Nuageux avec une chance de boulettes de viande Swallow Falls River Adventure – Faites une pause dans les sensations fortes de la journée en visitant l’Aquaverse le long de la rivière lente et rencontrez les étonnants Foodimals présentés dans le film à succès.

VIVO Wave Pool – Détendez-vous dans une piscine à vagues géante inspirée de la comédie musicale animée à venir. La zone de la piscine à vagues est le lieu idéal pour accueillir des événements musicaux et des spectacles en direct, où des artistes célèbres et des DJ internationaux de classe mondiale monteront sur scène.

Jetez un coup d’œil au teaser officiel du parc dans le lecteur ci-dessous!

Pour plus d’informations, visitez: http://www.columbiapicturesaquaverse.com/