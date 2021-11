Ghostbusters: la bande-annonce finale remplie de spoilers d’Afterlife présente des voix familières

Après une très longue attente, Ghostbusters: Afterlife est presque arrivé, même pas dans deux semaines. Et cela signifie qu’il est temps pour une dernière bande-annonce. Il a frappé aujourd’hui, et vous le ferez, et vous voudrez arrêter de lire ici si vous vous inquiétez pour spoilers pour le film parce que cette bande-annonce ne néglige aucun détail en ce qui concerne la révélation de l’histoire.

Cette bande-annonce confirme apparemment tout ce que les fans pourraient se demander sur la base des bandes-annonces précédentes. Nous avions vu des aperçus des Terror Dogs emblématiques de la série – c’est vraiment comme ça qu’ils s’appellent – ​​dans la bande-annonce précédente, mais nous les voyons clairement poursuivre le personnage de Paul Rudd, Chad Grooberson, dans un magasin à grande surface. quelques instants après avoir regardé des hommes de mini-guimauves de Stay Puft se torturer les uns les autres.

Des images fortement évocatrices du méchant du premier film, Gozer, joue le rôle de Dan Akyroyd dans Revelations. Ce qui semble être un Slimer redessiné (ou un autre fantasme répétitif non terminal/vapeur d’itinérance complète de classe 5) apparaît. Enfin, les mains lèvent les collisionneurs de positons, les visages hors écran, tandis que la voix de Bill Murray a demandé si quelqu’un – probablement Gozer – nous a manqué.

Oui, toutes les parties que vous avez aimées à propos de Ghostbusters de 1984 sont ici dans Ghostbusters: Afterlife de 2021. Alors que le casting principal est nouveau dans la série, Ghostbusters: Afterlife est confirmé pour présenter des apparitions non seulement de Dan Akyroyd, Bill Murray et Annie Potts, qui sont tous maintenant apparus dans des bandes-annonces, Ernie Hudson et Sigourney Weaver sont également de retour. Le casting principal comprend Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Carrie Coon et Paul Rudd.

Dans notre critique de Ghostbusters: Afterlife, notre propre Chris Hayner a déclaré que le film « grève[s] un équilibre entre l’action, des niveaux d’horreur adaptés aux familles et un ton comique qui ne domine pas l’histoire », mais note que les moments les plus faibles du film « viennent de la dévotion sans fin du film aux films originaux ». le 19 novembre 2021.