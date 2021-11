Ghostface Killah a sorti deux nouveaux morceaux, « Bob James Freestyle » (avec Raekwon) et « I Got Soul Freestyle ». En taquinant l’arrivée des chansons, il les a décrites « un petit quelque chose pour vous aider à profiter des vacances ». Découvrez-les ci-dessous.

Ghostface Killah et ses amis du Wu-Tang Clan GZA et Raekwon sont actuellement sur la route pour leur 3 Chambers Tour, une longue tournée célébrant leurs albums classiques Ironman, Liquid Swords et Only Built 4 Cuban Linx. Plus tôt ce printemps, lui et Raekwon se sont affrontés dans une bataille divertissante de Wu-Tang sur Verzuz.

Cela fait deux ans que le dernier album de Ghostface Killah, Ghostface Killahs, est sorti. Depuis lors, il aurait travaillé dur sur Supreme Clientele 2, la suite de son classique de 2000.