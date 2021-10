Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

Grâce à des cotes stables au cours de sa deuxième semaine, effrayant 5,3 millions de téléspectateurs au total – un chiffre comparable à celui de sa première en double épisode le 7 octobre par ligne de télévision, Ghosts a reçu une commande pour une saison complète de CBS. Le succès éclatant de l’émission a certainement suscité l’intérêt des téléspectateurs et des critiques grâce à sa comédie unique et rafraîchissante des créateurs Joe Port et Joe Wiseman.

Dans une déclaration du vice-président exécutif principal de la programmation de CBS Entertainment, Thom Sherman, l’émission a été l’une des préférées du réseau. « Nous sommes ravis que cette nouvelle comédie pleine d’entrain ait touché une corde sensible auprès des téléspectateurs et des critiques et démarre bien », a déclaré Sherman. « Nous aimons Ghosts depuis le premier jour et remercions les producteurs exécutifs, les acteurs et les scénaristes exceptionnels d’avoir habilement donné vie à la comédie la plus audacieuse et la plus unique que vous puissiez trouver à la télévision cette saison. »

Dans les cotes Live Plus 7, la mesure standard pour évaluer les performances d’une série aux heures de grande écoute, les débuts de Ghosts ont eu l’ascenseur le plus important de toutes les premières de comédie nouvelles et de retour cette saison. Cette marque de succès a fait de l’émission la comédie la plus regardée de l’automne 2021, ajoutant +2,2 millions de téléspectateurs pour un total de 7,76 millions.

La comédie à caméra unique de Port and Wiseman et adaptée de la série BBC Studios du même nom suit un jeune couple en difficulté (Rose McIver et Utkarsh Ambudkar) dont les rêves de construire un B&B se réalisent enfin lorsqu’ils héritent d’une belle maison de campagne. Cependant, comme par hasard, la maison est également hantée et habitée par de nombreux résidents décédés du domaine sur plusieurs générations – certains avant même que les États-Unis ne soient un pays. Les âmes décédées, qui forment un groupe éclectique et soudé, s’inquiètent de la rénovation imminente, mais découvrent bientôt que leur anxiété n’est rien comparée à lorsqu’elles réalisent que McIver’s Sam est le premier mort-vivant qui peut les voir et les entendre.

Avec la comédie rafraîchissante de la série équilibrant les commentaires sociaux à travers ses personnages – à la fois vivants et morts, la star de la série principale McIver a déclaré à PopCulture.com plus tôt ce mois-ci que Ghosts fonctionne très intelligemment comme un tremplin intelligent et amusant pour de telles conversations conscientes, tout en étant une série offrir quelque chose pour tout le monde. « Lorsque vous rassemblez 10 acteurs différents, vous allez simplement trouver des dynamiques différentes entre ces interprètes », a déclaré McIver. « Alors que le train commence à quitter la gare, les écrivains et les acteurs commencent tous à comprendre ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas – toutes sortes d’idées originales commencent à surgir au fur et à mesure. »

Bien qu’elle admette que certains des personnages sont évidemment des « comparaisons directes » de leurs homologues de la BBC, il existe une « ré-imagination » intelligente qui distingue bien la série comme la sienne dans le contexte de la culture américaine. Un de ces modèles qu’elle partage est avec le personnage de Sasappis, joué par l’acteur autochtone Román Zaragoza. « [His character is] un gardien original de la terre et cela ne pouvait s’appliquer qu’ici en Amérique. Il y a beaucoup d’opportunités à travers les flashbacks et les conversations entre ces différentes perspectives d’avoir des conversations assez significatives », a-t-elle déclaré. [about]. Nous avons déjà commencé à l’explorer et j’ai l’impression que c’est un voyage qui pourrait devenir de plus en plus intéressant au fur et à mesure que la série progresse. »

