Ghostwire : la bande-annonce de Tokyo met en vedette la menaçante Hannya

Lors du livestream PlayStation Showcase, Tango Gameworks a révélé un nouvel aperçu de Ghostwire : Tokyo à travers une bande-annonce mettant en vedette l’antagoniste Hannya.

Dans le jeu, Hannya a déclenché un brouillard catastrophique sur Tokyo qui anéantit la majeure partie de la population. Dans le jeu, il est suivi par un groupe de fidèles fanatiques appelés les Sans-Visage, et maintenant il y a une armée de créatures uniques appelées Les Visiteurs errant dans les rues.

Inspirés par les légendes, le folklore et les contes japonais, les visiteurs se cachent dans tout Tokyo. Vous pouvez vous attendre à de nombreux personnages tirés d’histoires comme Kuchisake-onna (Femme à la bouche fendue) et d’autres personnages.

L’histoire trouve Akito s’éveillant pour se retrouver partiellement possédé par un esprit étrange et entouré de créatures dangereuses. Désespéré d’assurer la sécurité de sa sœur, il doit s’aligner sur l’esprit et maîtriser de puissantes capacités pour se frayer un chemin dans les rues dangereuses de Tokyo.

Grâce à la technologie de lancer de rayons de la PS5, les joueurs peuvent s’attendre à ce que les reflets des néons se reflètent sur les flaques d’eau, ajoutant de l’éclat au jeu. Le jeu propose également des temps de chargement plus rapides et des commandes haptiques pour que vous puissiez ressentir vos actions tout en courant dans les rues et sur les toits.

Ghostwire : Tokyo sera disponible dans le monde entier sur PlayStation 5 et PC au printemps 2022.