Ghostwire : Tokyo pour PS5 — Tout ce que vous devez savoir

Lors de la conférence de presse de Bethesda à l’E3 2019, ils ont présenté deux toutes nouvelles adresses IP, dont l’une s’appelait Ghostwire : Tokyo. Le directeur créatif Ikumi Nakamura est monté sur scène avec un niveau de confiance, d’enthousiasme et de sincérité qui a immédiatement charmé le public et contrastait profondément avec le niveau de chair de poule et la beauté esthétique sombre de la bande-annonce dans laquelle elle a mené. Quoi qu’il en soit de Ghostwire: Tokyo, les concepts présentés dans une vidéo CGI sont incroyables.

Depuis lors, plus d’informations ont été révélées, avec des images importantes présentées lors de la vitrine PS5 de Sony en juin 2020, l’avenir du jeu. Nakamura n’est plus sur le projet, Mikami est désormais réalisateur, et ce jeu est une exclusivité console chronométrée. Voici ce que nous savons maintenant sur ce qui pourrait devenir l’un des meilleurs jeux PS5 disponibles :

Qu’est-ce que Ghostwire : Tokyo ?

Ghostwire: Tokyo est un nouveau jeu de Tango Gameworks présenté lors de la conférence de presse E3 2019 de Bethesda. Tango Gameworks est un studio fondé par le vétéran de Capcom Shinji Mikami en 2010. Le studio est connu pour avoir travaillé à la fois sur The Evil Within et The Evil Within 2, et Mikami lui-même a travaillé sur Resident Evil chez Capcom. Donc, vous savez que ce jeu va être assez effrayant !

Quelle est l’histoire de Ghostwire : Tokyo ?

Ghostwire : Tokyo se déroule à (surprise !) Tokyo, où soudainement 99% de la population a disparu sans avertissement ni explication, laissant des vêtements dans un événement semblable à Rapture. En tant que personnage principal, vous restez alors qu’une étrange force maléfique arrive dans la ville et pourrait être responsable des disparitions. C’est votre travail de le retrouver et d’aller au fond de ce qui se passe en utilisant vos propres capacités « spectrales » pour combattre les ténèbres.

Les esprits ne sont pas les seuls nouveaux venus dans les rues. Il existe également un groupe masqué appelé les Visiteurs qui portent des masques Hannya. Leur rôle dans l’histoire est enveloppé de mystère.

Ghostwire : bandes-annonces de Tokyo

Vous pouvez consulter la bande-annonce du concept original de l’E3 2019 ici.

Vous pouvez également regarder la bande-annonce de révélation du gameplay de l’événement PS5 de Sony en juin 2021, l’avenir du jeu.

Une autre bande-annonce a été révélée lors du PlayStation Showcase de septembre 2021, montrant des combats en action :

Ghostwire : gameplay de Tokyo

Ce n’est pas un jeu de survie-horreur comme The Evil Within, bien qu’il y ait des éléments « effrayants ». C’est un titre d’action à la première personne qui vous voit combattre différents esprits puissants avec vos propres capacités surnaturelles. Chaque esprit a des forces et des faiblesses différentes, donc chaque combat vous demandera de bien réfléchir. Le slogan du jeu est « Ne craignez pas l’inconnu. Attaquez-le. » Il y a quelques autres friandises que nous connaissons aussi.

Trois esprits ont été annoncés : Amewarashi, Shiromuku et Kuchisake. Le jeu est conçu avec un support audio 3D. Il prend également en charge le contrôleur DualSense de la PS5 avec retour haptique pour transmettre les effets spéciaux des différentes capacités spéciales.

« Nous sommes particulièrement enthousiasmés par la possibilité pour les joueurs de découvrir notre ville moderne mais pleine de visiteurs avec un son 3D », déclare Kenji Kimura, directeur du jeu sur Ghostwire : Tokyo. « Cette version de Tokyo n’est pas une version que vous ayez jamais vue ou entendue auparavant. Dans Ghostwire: Tokyo, vous entendrez et rencontrerez des sons que vous n’entendriez normalement pas dans la ville dans la vraie vie. Notre espoir est qu’avec la 3D son, vous vous sentirez obligé de rechercher et d’identifier la cause des sons que vous entendez. »

Chacun de ces « visiteurs » est conçu pour être énervant, avec certains types, notamment des groupes de lycéens sans tête, des poupées qui prennent des charmes météorologiques teru teru bozu et enfin, des hommes minces et sans visage étranges avec des parapluies.

Ghostwire : Tokyo vous permet de caresser les chiens

Cela fait techniquement partie du gameplay mais était si important qu’il méritait sa propre section. Tango Gameworks a confirmé que vous pouvez caresser TOUS LES CHIENS dans Ghostwire: Tokyo.

Ghostwire : Tokyo est-il un monde ouvert ?

Beaucoup de joueurs se demandent si le jeu se déroule dans un monde ouvert. Nous ne sommes pas sûrs que ce soit un véritable monde ouvert pour le moment, mais compte tenu de ce que nous avons vu jusqu’à présent, cela semble certainement possible. À tout le moins, les joueurs ont des espaces ouverts à explorer.

Le jeu précédent du studio, The Evil Within 2, était semi-ouvert, offrant aux joueurs une poignée de vastes zones à explorer tout en conservant un chemin principal assez simple.

Pourquoi Ikumi Nakamura a-t-il quitté Tango Gameworks ?

Le 4 septembre 2019, la directrice créative Nakamura a annoncé qu’elle quittait Tango Gameworks après neuf ans passés au studio. On ne sait pas pour le moment pourquoi elle a décidé de partir ; Cependant, elle a tourné dans différents studios à travers le monde, alors peut-être qu’elle a juste besoin de temps pour comprendre ce qu’elle veut faire.

Ghostwire : Tokyo PS5 est-il exclusif ?

Pour l’instant, Ghostwire: Tokyo a été annoncé comme une exclusivité de la console PS5 chronométrée. Cet accord est honoré malgré l’acquisition de ZeniMax Media par Microsoft, ce qui signifie que Bethesda Softworks fait désormais partie du groupe propriétaire Xbox. Il ne sera disponible sur PS5 et PC que pour une durée limitée avant d’être lancé sur Xbox Series X et Xbox Series S à une date ultérieure.

Dans cet esprit, le directeur de Xbox Phil Spencer a déclaré qu’à l’avenir, les jeux Bethesda seront exclusifs aux plates-formes avec Xbox Game Pass.

Ghostwire : Tokyo est-il annulé ?

Non, malgré le départ du directeur créatif Nakamura, le jeu n’a pas été annulé. Shinji Mikami, directeur créatif de The Evil Within, a pris le relais en tant que producteur exécutif général pour Ghostwire: Tokyo, tandis que Kenji Kimura est le réalisateur.

Quelle est la date de sortie de Ghostwire : Tokyo ?

Ghostwire: Tokyo devait initialement arriver sur PS5 et PC à un moment donné en 2021. Le texte d’avertissement dans une vidéo de présentation du CES 2021 indiquait que ce jeu sortirait en octobre 2021, mais cela a depuis été retiré. En raison des effets persistants de la pandémie, le jeu a été reporté au début de 2022 pour assurer la santé et la sécurité des développeurs tout en peaufinant le jeu autant que possible. Nous vous tiendrons au courant lorsqu’une date de sortie complète sera annoncée.

Comme il s’agit d’une exclusivité de console chronométrée d’un an, il arrivera sur Xbox Series X et Xbox Series S un peu plus tard en 2023, probablement un an après son lancement sur PS5 et PC.

