Ghulam Nabi Azad dit qu’il est inutile de soulever l’article 370 au Parlement ; Omar Abdullah réplique

Le haut dirigeant du Congrès, Ghulam Nabi Azad, a déclaré lundi qu’il était inutile que l’opposition soulève la question de l’article 370, affirmant qu’elle l’avait déjà soulevée au Parlement depuis deux ans. Il a également réitéré sa demande de restaurer l’État du Jammu-et-Cachemire, qui a été divisé en deux territoires de l’Union – le Jammu-et-Cachemire et le Ladakh.

« Ça ne sert à rien de soulever l’article 370 que nous soulevons au Parlement depuis 2 ans. Le gouvernement n’a concédé que la qualité d’État. Notre demande est le rétablissement de l’État et la tenue d’élections à J&K sans aucun délai », a-t-il déclaré.

Cependant, claquant Azad, l’ancien ministre en chef du Jammu-et-Cachemire Omar Abdullah a déclaré que l’ancien Premier ministre « Jawaharlal Nehru était derrière l’article 370 ».

« L’article 370 est un héritage du Congrès. Si le Congrès n’est pas prêt à sauver son propre héritage, comment peuvent-ils en sauver d’autres », a déclaré Abdullah.

Dimanche, Abdullah a fait part de ses inquiétudes concernant la montée du « militantisme » au Jammu-et-Cachemire, le chef de la Conférence nationale (NC) a déclaré que les jeunes du Cachemire sont prêts à prendre les armes en raison de la colère contre le gouvernement.

La résolution du Comité de travail du Congrès du 6 août 2019, qui continue d’être la position officielle du parti, déclare : a été démembré en interprétant mal les dispositions de la Constitution. Tous les principes du droit constitutionnel, des droits des États, de la procédure parlementaire et de la gouvernance démocratique ont été violés.

