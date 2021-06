Ghys remporte la première étape, mais Evenepoel est le premier leader

in

le belge Robbe Ghys (Sport Vlaanderen) a remporté mercredi la première étape du Tour de Belgique à vélo, mais le premier leader, grâce aux bonus, est son compatriote Remco Evenpoel (Deceuninck Quick Step), deuxième dans le but de Maarkedal.

Ghys s’est imposé lors de la journée d’ouverture, de 175,3 kilomètres entre Beveren et Maarkedal, en battant au sprint les deux cyclistes avec lesquels il s’est illustré et la victoire s’est jouée, Evenepoel et le également belge Gianni Marchand (Tarteletto-Isorex).

Ce mercredi est la première victoire professionnelle de Robbe Ghys.

Mais Remco Evenepoel est le premier à porter le maillot bleu de leader grâce aux bonus qu’il a obtenus pendant l’étape et à l’arrivée.

La jeune star de 21 ans devance Ghys de cinq secondes et Marchand de huit dans un classement général qui compte sept Belges dans les sept premiers.

Ce jeudi aura lieu la deuxième des cinq étapes de la course. Ce sera un temps individuel de 11,2 kilomètres avec départ et arrivée à Knokke-Heist.