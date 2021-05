GI Joe Origins, bande-annonce confirmée pour dimanche ⋆ .

]]>]]>

Hier, nous avons eu un premier regard sur Snake Eyes: Origines de GI Joe, et maintenant une affiche a été publiée pour le redémarrage du GI Joe franchise mettant en vedette le ninja titulaire de Henry Golding, ainsi que la nouvelle que la première bande-annonce fera ses débuts ce dimanche lors des MTV Movie & TV Awards.

Voilà le quartier… Votre première affiche officielle pour @GIJoeMovie Snake Eyes. J’ai hâte de partager la bande-annonce dimanche aux @MTV Movie and TV Awards, connectez-vous à 21h! 🔥🐍 #SnakeEyes pic.twitter.com/UXUQg8Gjol – Henry Golding (@henrygolding) 14 mai 2021

Snake Eyes: Origines de GI Joe est réalisé par Robert Schwentke (RIPD) d’après un scénario d’Evan Spiliotopoulos (La belle et la Bête) et présente un casting qui comprend Henry Golding (Noël dernier) en tant que Snake Eyes, Andrew Koji (guerrier) en tant que Storm Shadow, Iko Uwais (La descente) en tant que Hard Master, Úrsula Corberó (Money Heist) en tant que The Baroness, Samara Weaving (Prêt ou pas) en tant que Scarlett et Haruka Abe (Idéal), Takehiro Hira (Hara-Kiri: Mort d’un samouraï) et Steven Allerick (L’étendue) dans des rôles non révélés.

