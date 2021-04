Giacomo Prati, nouveau joueur des Dragons de Barcelone

18/04/2021 à 11:16 CEST

Giacomo Prati est un nouveau joueur pour les Dragons de Barcelone. L’Italien de 23 ans fait déjà officiellement partie de l’équipe qu’Adam Rita et le reste du personnel technique aura à leur disposition.

Le nouveau joueur des Dragons de Barcelone effectue principalement des tâches défensives, bien qu’il puisse également jouer en attaque. Du côté défensif, Prati joue en tant que ‘Defensive End’ (DE) et ‘Linebacker’ (LB). Mais compte tenu de sa polyvalence, il peut également jouer le rôle de ‘Tight End’ (TE) dans des tâches offensives.

Giacomo Prati arrive chez les Dragons à partir des balles UWE, où il a joué les dernières saisons. Avant son séjour dans cette équipe, la plus récente à ce jour, il a également fait partie d’autres équipes européennes telles que la Bristol Aztecs, Bristol Pride Academy, Torbay Trojans et Plymouth Blitz. Tout au long de ces années, Prati a également obtenu des distinctions personnelles telles que le titre de «recrue» de l’année avec le Plymouth Blitz et d’être nommé capitaine des Aztèques de Bristol.

Le nouveau ‘Defensive End’ affronte la saison qui débutera en juin prochain avec beaucoup d’enthousiasme: “Je veux être un joueur influent au sein de l’équipe et avoir une saison invaincue. Avec le but ultime de remporter le championnat. Je veux aussi m’améliorer chaque jour. Je suis impatient de mettre mes compétences à l’épreuve contre d’autres athlètes d’élite. C’est la première saison de la Ligue européenne de football et je veux que tout le monde au sein de notre organisation trouve un ton et une voie à suivre pour les saisons à venir. Nous devons tous accepter une mentalité gagnante, motivée par un travail acharné et être meilleur que la veille.

La direction et le personnel technique des Dragons de Barcelone croient en Giacomo Prati qu’il est un joueur avec beaucoup de caractère et de force. L’Italien a cet esprit d’amélioration et de travail nécessaire pour grandir et être meilleur chaque jour. Ils concluent en commentant qu’il est un grand joueur de football américain qui apportera beaucoup à l’équipe lors de cette première saison.