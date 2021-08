Giambattista Valli lance sa première collection nuptiale – WWD

Après avoir habillé Jessica Biel, Amal Clooney et Charlotte Casiraghi lors de leurs grands jours, Giambattista Valli a finalement dit “oui” à une collection de mariée.

Surnommée « Love », sa capsule de 16 robes de mariée diverses, plus un tailleur-pantalon bien ajusté, sera vendue via des salons de coiffure aux États-Unis à partir du 9 septembre chez Bloomingdale’s à New York, suivi par Capitol à Charlotte, Caroline du Nord, le 9 septembre. 16 ; Capitol à Brentwood, Californie, le 23 septembre, et Neiman Marcus à Dallas le 14 octobre.

La collection devrait également se rendre en Europe, au Moyen-Orient et en Asie dans les prochains mois. Les robes commencent à 9 000 $ et vont jusqu’à 29 000 $, avec des pièces séparées à partir de 3 000 $.

Divulguant l’extension de la marque exclusivement à WWD, Valli a déclaré qu’il avait abordé le projet d’une manière ludique et fraîche.

« Je veux dire, ils ne ressemblent pas vraiment à des mariées. Ils ressemblent plus à des robes d’occasion spéciale. Vous pouvez vous voir vous amuser quand vous les portez, et ce n’est pas cette idée institutionnelle de la robe de mariée. C’est pourquoi toutes les jeunes clientes et les plus amusantes viennent me voir parce qu’elles veulent quelque chose qui ressemble plus à une sorte de robe tendance.

“Si vous changez de couleur, cela peut être la robe de soirée la plus étonnante”, a-t-il déclaré en appelant depuis Mykonos, en Grèce, où il était en vacances.

Produite en interne, la collection nuptiale ponctue un élargissement progressif – et un affûtage – de l’offre de produits Valli.

Mariée Giambattista Valli 2021 Lexie Moreland/WWD

Mieux connu pour ses robes de cocktail extravagantes et ses robes de soirée mousseuses, le créateur a récemment élargi son offre de vêtements de jour et de «pièces faciles» dans sa collection principale, tout en lançant la première capsule de plage et de maillots de bain de sa marque.

“Maintenant, il est temps d’aller au moment le plus extrême pour une occasion spéciale”, a-t-il déclaré. « C’est agréable de travailler dans ces deux directions et d’élargir la garde-robe.

Le créateur d’origine italienne, basé à Paris, marquera sa première décennie de haute couture en janvier 2022, et les tenues de mariage – pour la mariée, le cortège et les invités – représentent environ 65% de cette strate raréfiée de la mode.

“Nous avons de très jeunes clients dans la haute couture pour les mariages”, a déclaré Valli.

Il savoure cette partie de l’affaire et note que « quand je fais une robe de mariée haute couture, c’est comme une séance de psychothérapie » avec chaque cliente, alors qu’il discute de leurs rêves d’enfant de robes de mariée et de leur style d’aujourd’hui. Parmi les autres femmes célèbres qu’il a habillées pour les festivités de mariage figurent Charlotte Dellal, Victoria Tang, Margherita Missoni, Feiping Chang, Selby Drummond et Noor Fares.

Cela a sans aucun doute encore renforcé son profil et la demande croissante de ses clients de prêt-à-porter pour des options de mariage.

“C’est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps – et tout le monde demandait, demandait, demandait”, a déclaré Valli, décrivant sa première collection Love comme “apportant cette saveur de fille Valli, quelque chose qui est plus une fête ou un moment heureux. “

La collection couvre une gamme de silhouettes qui expriment différentes facettes de la «fille Valli» et pourrait s’adapter à différents types de célébrations, des événements privés et des mariages sur la plage à des cérémonies plus grandioses et publiques, comme lorsque Laura Vecino de Acha a épousé le duc espagnol Rafael. Medina et le couple débarquent en couverture de ¡Hola ! magazine.

Le créateur a déclaré que son approche était de maintenir les « rituels d’expertise et d’atelier » de la haute couture et de les traduire de manière industrielle, tout en conservant la « richesse des textures, des matières et des volumes » et le « même genre de féminité » qui est au cœur de la Vocabulaire de la mode Valli. Les perles, la dentelle, le tulle et les nœuds en satin font partie des caractéristiques des vêtements, tandis que les chaussures et les sacs de soirée complètent l’offre Love.

Mariée Giambattista Valli 2021 Lexie Moreland/WWD

La capsule nuptiale arrive à un moment plus prometteur alors que de grandes étendues du monde émergent, avec précaution, des blocages pandémiques et que les restrictions de voyage s’assouplissent, permettant aux mariages reportés au cours de l’année écoulée de se poursuivre.

Valli a noté que les cérémonies se sont poursuivies tout au long de la crise sanitaire, dans des circonstances plus intimes, mais semblent revenir à des mariages plus grands et plus spectaculaires sur le modèle du mariage extravagant de Giovanna Battaglia en 2016 avec Oscar Engelbert, qui impliquait plusieurs robes de créateurs pour ses différentes étapes, y compris une mini-robe en macramé de Valli — complétée d’un voile de trois mètres — pour la fête.

Pourtant, Valli a opté pour la petite échelle des trunk shows pour vendre la collection Love, plutôt que la distribution en gros. Chaque tronc show dure trois ou quatre jours.

“C’est très beau d’approcher les clients finaux d’une manière plus intime, presque comme dans un salon, où vous avez de l’intimité, où vous pouvez voir les détails des robes et découvrir le style de vie Giambattista Valli”, a-t-il déclaré, notant cette malle des spectacles seront organisés avec les compositions florales de sa maison, les bougies parfumées et autres. Le personnel doit également porter les vestes blanches typiques des maisons de couture, renforçant le sens d’un essayage dans une maison parisienne.

« Je pense que c’est agréable d’être très proche des clients aujourd’hui, d’apporter une histoire et une expérience, et pas seulement de lancer un nouveau produit sur le marché. »

Il a dit qu’il prévoyait de faire une collection de mariée par an, laissant suffisamment de temps pour perfectionner les silhouettes, les tissus et les embellissements. « C’est quelque chose en quoi nous croyons vraiment », s’est enthousiasmé Valli.

Voir également:

EXCLUSIF : Giambattista Valli nomme Charlotte Werner PDG

Artémis de la famille Pinault prend une participation dans Giambattista Valli