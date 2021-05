Giambattista Valli prend la plage – WWD

VALLI FRAPPE LA PLAGE: Giambattista Valli espère faire sensation cet été avec la première capsule de plage et de bain de sa marque de mode, qui vient de tomber.

Appelée Valli Beach Club, la collection comprend 60 pièces, comprenant des maillots de bain, des robes, des sacs et des chaussures – dont beaucoup arborent le nouveau monogramme de Giambattista Valli: un «V» avec des «G» cursifs et entrelacés.

De nombreux looks ont un imprimé floral bleu et blanc, y compris un maillot de bain une pièce, un chapeau, un caftan et des sandales à lacets et à talons. Un paréo noir et blanc porte le monogramme en répétition, tandis que les diapositives noires sont ornées de nœuds incrustés de cristaux. Les tee-shirts, en blanc, rose ou noir, arborent un collier à trois rangs et le logo de la marque imprimé dessus.

La capsule est disponible sur la boutique en ligne de Giambattista Valli et chez certains détaillants, tels que Farfetch, Harvey Nichols, Luisa Via Roma, Neiman Marcus Beverly Hills et le fleuron de la 59e rue de Bloomingdale.

La première campagne en ligne de la marque met en scène la copine de Valli, Bianca Brandolini, gambadant dans l’eau azur, sous un ciel sans nuages.

Valli n’est pas étranger aux capsules. Il en a déjà lancé un pour ses vêtements de sport et a travaillé avec le géant suédois de la mode rapide H&M et la marque de denim premium Seven For All Mankind sur des capsules collaboratives.

La Maison Valli a été fondée en 2004 et produit de la haute couture, les lignes de prêt-à-porter Giambattista Valli et Giamba.

