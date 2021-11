Gian Piero Gasperini et Atalante, historique

11/07/2021 à 23:05 CET

L’Atalanta de Gian Piero Gasperini continue d’entrer dans l’histoire du football italien : il a battu (1-2) Cagliari lors de la 12e journée de la Série et c’est la première fois qu’il signe cinq victoires sur six possibles à l’extérieur en début de saison.. Les buts de Pasalic et Zapata en première mi-temps ont suffi à l’équipe pour ajouter les trois points et rester quatrième.

Les Italiens, qui ont sauvé un match nul contre Manchester United en Ligue des champions et conservent leurs options de qualification pour les huitièmes de finale, ils ont enchaîné cinq matchs consécutifs sans perdre en championnat national avec 11 points sur 15 possibles. Ils sont également cinq de suite toutes compétitions confondues : l’Atalanta n’a plus perdu depuis le match à Old Trafford qui s’est terminé 3-2 en faveur de Manchester United.

5/6 – Pour la première fois de son histoire, l’#Atalanta a remporté 5 de ses 6 premiers matches de Serie A saisonniers à l’extérieur. Historique #CagliariAtalanta #SerieA pic.twitter.com/vpfTaE7nhh – OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) 6 novembre 2021

Ceux de Bergame font partie des équipes qui ont le plus de personnalité dans le football transalpin : depuis l’arrivée de Gian Piero Gasperini, le club vit sa plus glorieuse étape. Ils se sont définitivement consolidés dans le top 6 de la Serie A et continuent de réaliser une performance plausible en Ligue des champions, où ils ont encore une chance de se qualifier pour le tour suivant malgré la présence de Villarreal et Manchester United, les deux finalistes de la dernière édition de la Ligue Europa, dans le même groupe.

AC Milan et Naples, un duel pour le titre

La Serie A est marquée par l’égalité dont l’AC Milan et Naples ont fait preuve lors du match aller de la saison: les deux sont aux deux premières places avec 32 points sur 36 possibles et ce sont les deux seules équipes qui ne savent toujours pas ce que c’est. perdre cette saison 2021/22. L’Inter reste à l’affût avec 25 points et l’Atalanta ferme les positions de la Ligue des champions avec 22 points, un de plus que la Lazio et trois de plus que l’AS Roma, qui marque la dernière place européenne.

Ceux de Stefano Pioli et ceux de Luciano Spalletti font preuve d’une autorité absolue : ils ajoutent 10 victoires et deux nuls dans ce départ. Les Napolitains restent au dessus en raison de la différence de buts : l’équipe céleste a 24 buts pour et seulement quatre contre, tandis que les Rossoneri ajoutent 26 pour et 11 contre.