Gian Piero Gasperini répond à Papu Gómez

18/08/2021

Le à 18:03 CEST

Paula B. Navarro

Avant lui Papou Gomez a été signé par le Sevilla FC, le joueur argentin a joué pour l’Atalanta et il semblait que la romance entre eux était impossible à rompre, mais un événement sur une nuit de Ligue des champions tout a changé.

Un décembre 2020, un soir de Ligue des Champions, dans lequel ils ont joué contre Mindtjylland pour la dernière journée de la phase de groupes, un événement a eu lieu qui a signifié la fin de l’amour entre l’Atalanta et l’actuel joueur du FC Séville. Près de huit mois après cet événement, l’Argentin a réalisé une interview pour ‘La Nación’ où décidé de dire ce qui s’est passé et quelle était la vraie raison pour lequel il a décidé de quitter l’Atalanta et de se diriger vers l’équipe sévillane.

“je me suis trompé sur quelque choseJe l’assume, car lors d’un match de Ligue des champions contre une équipe danoise, le Midtjylland, je lui ai désobéi dans une indication tactique. Il restait dix minutes avant la fin de la première mi-temps et Il m’a demandé de jouer à droite, alors que je jouais très bien à gauche. Et j’ai dit non. Imaginez, après avoir répondu cela, au milieu du jeu, aujourd’hui, avec les caméras & mldr; C’était parfait qu’il se fâche. Là je savais déjà qu’à la mi-temps j’allais sortir, et c’était comme ça. Mais dans le vestiaire de la mi-temps il a outrepassé, franchi les limites et tenté de m’attaquer physiquement“, a déclaré l’Argentin.

“Et là j’en ai assez dit. On peut discuter, ok, mais quand il y a une agression physique c’est déjà intolérable. J’ai donc demandé une rencontre avec le président du club et je lui ai dit que je n’avais aucun problème à continuer, en acceptant que j’avais tort : en tant que capitaine je ne m’étais pas bien comporté, avait été un mauvais exemple de désobéissance au technicien. Mais j’ai dit au président que j’avais besoin d’excuses de Gasperini. Et je lui ai aussi dit que je comprenais que le président ne pouvait pas accepter que l’entraîneur ait tenté d’attaquer un joueur”, a-t-il poursuivi.

« Alors, comment fallait-il le comprendre ? Est-ce que ce que j’avais fait était mal et ce qu’il avait fait était bien ? C’est là que tout a commencé. Après quelques jours, j’ai dit au président que je ne voulais pas continuer à travailler avec Gasperini à Atalanta. Le président m’a dit qu’il n’allait pas me laisser partir, qu’il n’allait pas me relâcher. Le bras de fer a commencé et les coûts étaient pour moi : ils m’ont séparé du groupe et j’ai fini par m’entraîner uniquement avec la réserve », a conclu Papu.

Et ce mercredi ‘La Gazzetta dello Sport’ a réalisé une interview avec Gasperini et est décidé de répondre aux accusations de qui était son joueur, donnant une version de l’événement qui contredit ce que les Papous ont dit. “Papou a menti. Son comportement sur et en dehors du terrain était devenu inacceptable pour l’entraîneur et pour ses coéquipiers. L’agression physique était la sienne, pas la mienne… », a déclaré l’entraîneur italien. Il a également révélé la vraie raison pour laquelle le joueur argentin est parti club Bergame : “Mais la vraie motivation pour quitter Bergame est d’avoir gravement irrespectueux envers les propriétaires du club (la famille Percassi). J’espère que Gómez pourra continuer à être le protagoniste grâce à sa performance, comme il l’a fait à l’Atalanta.”