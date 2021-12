Gian Piero Gasperini signe un nouveau contrat avec Atalanta

L’équipe de série A de l’Atalanta a prolongé le contrat de l’entraîneur Gian Piero Gasperini. Le contrat de l’Italien se poursuit jusqu’en juin 2024 avec une option de prolongation d’un an.

L’Atalanta et Gasperini ont récemment pris d’assaut la Serie A, ce n’est donc pas une surprise pour l’équipe. Cette saison, ils poursuivent leur excitation.

Gian Piero Gasperini, directeur d’Atalanta Extend

Succès continu

Gasperini a repris les rênes d’Atalanta en 2016 et n’a pas regardé en arrière depuis. La Dea joue un style de football passionnant avec des attaques rapides et fluides. Plus que cela, le club est fantastique pour développer les joueurs. Ils n’ont pas toujours le plus gros budget de transfert mais continuent à bien jouer. Vendre des joueurs chaque été à des clubs « plus grands » n’est pas idéal, mais Gasperini trouve des moyens de récupérer.

L’Atalanta s’est qualifiée pour la Ligue Europa lors de la première année de Gasperini après une sixième place. En 2017/18, ils ont remporté leur groupe de Ligue Europa, se sont qualifiés pour les demi-finales de la Coppa Italia et ont terminé septièmes en Serie A.

L’année suivante, 2018/19, a apporté encore plus de succès. Les hommes de Gasperini ont terminé troisièmes de la Serie A, remportant leur toute première candidature à la Ligue des champions. Ils ont également atteint la finale de la Coppa Italia mais ont perdu contre la Lazio.

En 2019/20, l’Atalanta a atteint les huitièmes de finale de sa toute première Ligue des champions. Ils sont sortis victorieux contre Valence en huitièmes de finale mais sont tombés face au Paris Saint-Germain en quarts de finale. L’Atalanta a terminé troisième de Serie A.

Une autre année forte a suivi. L’Atalanta a de nouveau terminé troisième de Serie A avant de s’incliner face au Real Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Avancer

Dans l’état actuel des choses, le club occupe la quatrième place de la Serie A. En Ligue des champions, l’Atalanta occupe la troisième place du groupe F derrière Manchester United et Villareal.

L’équipe est pleine de joueurs de qualité. La liste comprend Duvan Zapata, Josip Ilicic, Luis Muriel, Marten de Roon, Robin Gosens, Rafael Toloi et bien d’autres.

Gasperini continue de construire une culture de succès et de développement, ainsi qu’une marque passionnante, donc cette prolongation de contrat montre que cela ne se terminera pas de si tôt.

