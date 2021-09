Giancarlo Esposito a de très vrais conseils Far Cry 6 pour vous

Loin cri 6 est dans un peu plus de deux semaines et Ubisoft commence à accélérer la machine marketing du jeu. C’est une affaire standard, bien sûr, mais quand vous avez un acteur du calibre de Giancarlo Esposito, vous le collez dans chaque promo que vous pouvez.

Apparemment fait avec la poussée typique pour montrer à quel point l’antagoniste du jeu, Anton Castillo – le personnage d’Esposito – est, Ubisoft est maintenant passé à présenter le vrai homme lui-même vous vendant sur le jeu.

Il y a quelques-unes de ces vidéos, publiées cette semaine. Le plus intéressant est qu’Esposito passe essentiellement en revue certains des conseils de jeu les plus courants et essaie d’expliquer pourquoi ils ne vous aideront pas réellement. Vous savez, des choses comme utiliser le sac à dos propulsé par fusée, voler des chars à ses hommes de main et même amener vos animaux de compagnie, etc.

Il y a du flair dans ces remorques, même si elles semblent un peu arrogantes. La seule autre vidéo digne d’être soulignée, liée ci-dessous, est celle où Esposito répond à quelques vraies questions de fans, notamment en abordant la vieille rumeur selon laquelle le personnage de son fils, Diegeo, est en fait le jeune Vass de Far Cry 3.

Au cas où vous l’auriez manqué, Ubisoft a récemment décrit tout ce qui arriverait à Far Cry 6 après le lancement, et avant cela, a révélé les spécifications complètes du PC ainsi que les objectifs de performances.

Far Cry 6 sortira le 7 octobre sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia, Luna.