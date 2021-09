Giancarlo Esposito répond au courrier des fans de ‘Far Cry 6’ dans le personnage

Ce n’est pas souvent qu’un acteur du calibre de Giancarlo Esposito plonge dans le monde des jeux vidéo, mais la star de The Mandalorian et Breaking Bad fait exactement cela dans Far Cry 6.

Esposito incarne Antón Castillo, l’antagoniste central de Far Cry 6, un dictateur impitoyable du pays fictif de Yara. C’est donc lui que vous affronterez et (espérons-le) détrônerez avant le rappel de Far Cry 6. Avant tout cela, cependant, Esposito a pris un certain temps pour répondre aux questions des fans – certains comme lui-même et d’autres dans le personnage de Castillo. Peu importe que vous soyez un fan de Far Cry, Star Wars ou Breaking Bad ; c’est un régal à voir.

Découvrez l’interview d’Esposito de Castillo ci-dessous.

Plusieurs de ces vidéos promotionnelles de Far Cry 6 sont sorties cette semaine, et Esposito semble s’en donner à cœur joie. Je veux dire, comment ne pas s’amuser à le regarder déconstruire des armes de guérilla ? Ou lorsqu’il explique pourquoi vous êtes son ennemi le plus redoutable à ce jour, que Walter White soit damné.

Je connais une chose ou deux sur les méchants, et je pense que vous allez VRAIMENT aimer celui-ci. Antón et moi sommes impatients de vous affronter tous dans @FarCryGame le 7 octobre !! Es-tu prêt? #FarCry6. pic.twitter.com/LGs1J528hp – Giancarlo Esposito (@quiethandfilms) 20 septembre 2021

Esposito est connu pour jouer les méchants, il ne fait donc aucun doute que Castillo sera probablement un autre méchant mémorable dans le répertoire de l’acteur. Nous le saurons avec certitude quand Far Cry 6 sortira le 7 octobre.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

Top 5 des stars de la NFL qui ont investi dans l’esport