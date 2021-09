Giancarlo Stanton a égalisé le match et les bancs se sont vidés

Le joueur de Yankees de New York, Giancarlo Stanton, il a libéré Home Run pour atteindre 27 dans la saison en cours de Ligue majeure de baseball – MLB, le plus drôle c’est que bancs ils sont restes vide après quelques mots de ce qui précède avec le joueur du Mets, Francisco Lindor.

La septième manche se jouait et avec un coéquipier en circulation, Giancarlo Stanton a frappé un énorme home run pour égaliser les actions dans le match Yankees vs Mets, une situation qui a suscité une controverse à l’époque où ce joueur a couru les bases, puisque des choses ont été dites avec Francisco Lindor et les bancs se sont vidés dimanche soir en Major League Baseball 2021.

Lindor la manche précédente avait également connecté son deuxième circuit et on a également vu que quelque chose avait dit aux joueurs des Yankees, une situation à laquelle Stanton a répondu en égalant le match avec son circuit de deux points, mais le Portoricain n’était pas silencieux et donc là C’était un moment de tension car les bancs se sont retrouvés vides au Citi Field.

La rivalité au baseball a toujours été et entre Yankees – Mets beaucoup plus, mais ces gestes et d’autres entre Lindor et Stanton, semblent venir de la rencontre de samedi, mais c’était aujourd’hui que les choses ont dépassé les niveaux et que les deux équipes ont fini par agacer un peu .

Ici la vidéo :

GIANCARLO STANTON LIE CE MATCH AVEC UN DEUX RUN SHOT DEUX PEUVENT JOUER À CE JEU, LINDOR 👀🔥 pic.twitter.com/jdSQP5UcHV – Unhinged NY (@UnhingedNewYork) 13 septembre 2021

Giancarlo Stanton et Francisco Lindor font des allers-retours. pic.twitter.com/Bc7VeFFTP7 – Justin Groc (@justgroc) 13 septembre 2021

Réaction en direct au Stanton HR de @ JulianGuilarte1 #GiancarloStanton #SquadUp #SubwaySeries pic.twitter.com/PzrtfuK99A – GT Darren Klein (@Grunttalksmlb) 13 septembre 2021

Giancarlo Stanton frappe un coup de circuit pour égaliser le match et a quelques mots pour Francisco Lindor alors qu’il contourne les bases pour que les bancs soient dégagés pic.twitter.com/l4eAdOI3f8 – Talkin’ Yanks (@TalkinYanks) 13 septembre 2021

Mais comment s’est passé le coup de circuit ?

Le lanceur des Mets, Brad Hand, a égaré un plomb et Giancarlo Stanton a déchaîné toute sa puissance entre le champ gauche et le champ central, étant un coup qui avait une vitesse de sortie de 112,7 milles à l’heure et a atteint 443 pieds de distance.

Maintenant, après ce circuit qui a suscité la controverse et d’autres, le joueur des Yankees compte 119 coups sûrs, 27 circuits, 76 points produits, 54 points marqués et une moyenne de .272 en 120 matchs.