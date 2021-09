Giancarlo Stanton a puni les Blue Jays pour son quatrième coup de circuit consécutif

in

Le joueur de Yankees de New York, Giancarlo Stanton, est toujours d’actualité dans cette dernière ligne droite de la saison régulière 2021 de Ligue majeure de baseball – MLB et connecté son Home Run 35 de la campagne en cours, quatrième d’affilée.

À travers le match des Yankees contre les Blue Jays, Giancarlo Stanton a poursuivi son bon moment offensif et a déclenché pour le quatrième match consécutif à la maison, étant la batte la plus opportune pour les « Bronx Mules » dans cette dernière partie de la saison régulière, étant vital pour son équipe à la recherche de la wild card AL et dire présente en séries éliminatoires.

Home Run

Comme G6. pic.twitter.com/OCiaXgosyl – Yankees de New York (@Yankees) 29 septembre 2021

Ce circuit de Stanton était de trois points en début de septième manche, un coup sûr qui a placé le match 6-2 en faveur des Yankees contre les expéditions du droitier Trevor Richards, qui a égaré un changement de vitesse et le frappeur Le droitier l’a envoyée profondément dans le champ gauche pour frapper 35 circuits en 2021 MLB.

Le quatrième home run consécutif de Giancarlo Stanton avec lequel il a atteint trois points produits au cours des quatre derniers matchs, a eu une vitesse de sortie de 107,0 milles à l’heure et a atteint 421 pieds par le LF du Roger Center de Toronto. De plus, c’était une connexion impressionnante du fait qu’il l’a dessinée presque du coin inférieur gauche de la plaque.

Enregistrements

Giancarlo Stanton a maintenant frappé des circuits en quatre matchs consécutifs pour la deuxième fois cette saison, il est le septième joueur de cette équipe à avoir plusieurs séquences de ce domaine dans la MLB, il rejoint Babe Ruth (1930), Yogi Berra (1956) , Joe DiMaggio (1937), Lou Gehrig (1931), Roger Maris (1961) et Alex Rodríguez (2007). Stanton premier Yankee avec au moins quatre circuits et 13 points produits en 4 matchs depuis Alfonso Soriano en 2013 Que 13 points produits en quatre matchs sont le plus grand nombre de points produits en quatre matchs par un Yankee sur la route depuis Paul O’Neill en 1999.

Après ce coup sûr, Giancarlo Stanton a une moyenne de .276, avec 136 coups sûrs, 35 circuits, 96 points produits et 62 points marqués avec les Yankees cette saison dans les ligues majeures.