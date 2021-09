Giancarlo Stanton performance Yankees vs série Boston

Voyons ce que le cogneur a fait Giancarlo Stanton dans le balayage de la Yankees aux Red Sox au parc Fenway.

Les Yankees de New York ont ​​affronté les Red Sox de Boston dans une série chaude ce week-end, qui s’est déroulée au légendaire Fenway Park, où les Bombers du Bronx ont pris la meilleure part en s’imposant à Los Angeles. plus précieux et ajouterait même le petit ami de la marraine et ce joueur n’est autre que Giancarlo Stanton.

Lors de ces trois matchs, le costaud est allé 12-7, pour une moyenne de 583, avec 3 circuits et 10 points produits, avec la particularité qu’à chaque match il a donné le coup décisif pour que les Mules remportent la victoire, ce qui met le Les Yankees occupent une position assez importante face aux qualifications pour les playoffs.

Nous pouvons décomposer les performances de Stanton pour chaque match :

Vendredi 09-24 :

Giancarlo Stanton vendredi est allé 5-3, avec 4 points produits, frappant un circuit de trois points en début de troisième manche pour mettre les actions 6-0, résultant en le coup clé dans la victoire des Mules 8-3. .

Coup de circuit de Giancarlo Stanton ! 6-0 Yankees ! pic.twitter.com/8B9Uho0a8U – Talkin’ Yanks (@TalkinYanks) 25 septembre 2021

Samedi 25-09 :

Samedi, le voltigeur costaud est allé 3-2, avec quatre points produits qui sont venus avec un spectaculaire Grand Chelem en début de huitième manche pour renverser le match qu’ils menaient 2-1 et lui donner l’avance décisive 5-2.

Dimanche, Giancarlo est allé 4-2, avec un circuit et deux points produits qu’il a frappés en début de huitième manche pour lui donner une avance significative de 6-3 à la tête du balayage contre les jambes rouges.

Dimanche 09-26:

UNE AUTRE COURSE À LA MAISON DE GIANCARLO STANTON ! pic.twitter.com/slgKVb55mv – Talkin’ Yanks (@TalkinYanks) 27 septembre 2021

Auteur : Carlos Quijada

Twitter et Instagram : @abogado_quijada