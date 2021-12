Gianfranco Zola a désigné Antonio Rudiger comme pivot pour Chelsea après que l’équipe de Thomas Tuchel a remporté une victoire 2-1 sur Watford pour rester en tête du classement de la Premier League.

C’était loin d’être une performance fluide à Vicarage Road mercredi, mais Chelsea a fait le travail contre une équipe résiliente de Watford. Mason Mount avait donné l’avantage aux Bleus mais Emmanuel Dennis égalisait juste avant la mi-temps. Et le remplaçant Hakim Ziyech (72 ans) a marqué le vainqueur alors qu’il semblait que Watford pourrait gagner un point précieux.

Tuchel était loin d’être content de la performance, déplorant leur approche et la qualifiant de « chanceuse ».

Zola était cependant plus indulgent et pensait que les hommes de Tuchel faisaient preuve d’un réel esprit et d’une réelle détermination.

Zola a déclaré à Prime Video: « Parfois, vous ne jouez pas de votre mieux, soit parce que vous n’êtes pas en grande forme, soit parce que l’opposition vous met sous pression.

«Mais des victoires comme celle-ci sont importantes pour le moral. Watford a fait tout ce qu’il avait à faire, ils ont bien commencé et étaient compétitifs.

« Je suppose que cela montre ce qu’est la Premier League quand Chelsea amène Ziyech et [Romelu] Lukaku. C’est la différence entre les grandes équipes comme Chelsea et Watford.

Zola : Chelsea peut aller très loin

« Chelsea a si bien défendu sur coups de pied arrêtés. Watford a de gros gars mais ils [the Chelsea defence] étaient toujours en bonne position et Antonio Rudiger a exceptionnellement bien défendu les coups de pied arrêtés.

«Ils ont gagné le match en raison de leur grande qualité. Je ne dirais pas qu’ils ont volé le jeu.

Le haut du tableau reste serré après que Liverpool et Man City ont également remporté des victoires.

Chelsea est en tête avec un point de City et deux points de Liverpool et Zola pense qu’ils sont bien placés pour une bonne saison.

« Nous avons vu aujourd’hui qu’ils n’ont pas joué de leur mieux, mais ils ont réussi à gagner et à marquer deux buts.

«Ça me met à l’aise qu’il a l’air fort partout. Ils peuvent faire venir des joueurs et ils changent la donne. Ils peuvent aller très loin avec cette équipe », a ajouté l’ancien attaquant des Bleus.

