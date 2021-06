Gianinna Maradona s’oppose à la vente aux enchères des biens de son père

07/06/2021 à 21:41 CEST

.

Gianinna Maradona, fille du défunt Diego Maradona, s’est opposé à la vente aux enchères des actifs du champion du monde avec l’Argentine au Mexique 1986 et a demandé à ses frères d’autoriser la construction d’un monument à la star du football pour que « tout le monde puisse aller lui laisser une fleur ».

“Si cela ne tenait qu’à moi, je ne vendrais ni ne vendrais aux enchères quoi que ce soit à propos de mon père. Cependant, ce que je ressens ou pense malheureusement les autres le passent par l’ortho. Personne ne veut se rencontrer, personne ne veut parler en privé, ils ont juste besoin d’être à la télé en train de dire des conneries“, a-t-il souligné Gianinna Maradona, 32 ans, via son compte Twitter.

Selon des sources judiciaires informées par la presse locale, plusieurs biens et objets ayant appartenu à l’ancien footballeur seront mis aux enchères et l’argent sera réparti entre ses cinq enfants et héritiers : Diego Maradona Sinagra (34 ans), Dalma Maradona (34 ans), Gianinna Maradona (32 ans), Jana Maradona (25 ans) et Diego Fernando Maradona (8 années).

Gianinna Maradona a également demandé à ses frères d’autoriser la construction d’un monument en l’honneur de la star du football.

“J’espère qu’ils peuvent et veulent signer pour pouvoir lui faire le ‘mémorial’ qu’il mérite même si ce n’est pas rentable en ficelle (argent). Tout ne se passe pas à cause de ces gars. Il mérite que tout le monde puisse partir et le quitter une fleur, il mérite tout. Espérons que tout le monde le comprenne », a-t-il déclaré. L’ancien capitaine et ancien entraîneur de l’Argentine est décédé le 25 novembre 2020 à l’âge de 60 ans.

L’autopsie a déterminé qu’il était décédé des suites d’un « œdème pulmonaire aigu secondaire à une insuffisance cardiaque chronique exacerbée » et une « cardiomyopathie dilatée » a été découverte.

Son corps a été enterré dans un cimetière privé de la province de Buenos Aires.