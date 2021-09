Gianluca Di Marzio: Antonio Conte accepterait l’appel de Manchester United – Man United News And Transfer News

Manchester United serait le seul club que l’ancien manager de Chelsea, Antonio Conte, accepterait de rejoindre s’il retournait en Angleterre.

Le manager italien a connu beaucoup de succès dans son pays d’origine et a également profité de l’argenterie avec les Blues.

Le nom de Conte est rapidement apparu après la défaite choc de United contre les Young Boys lors du choc de la phase de groupes de la Ligue des champions.

La défaite 2-1 a vu la position d’Ole Gunnar Solskjaer en tant que manager rapidement remise en question parmi certaines sections de supporters.

La forte critique a naturellement vu des noms surgir quant à qui pourrait le remplacer et tout à coup, il semble, Conte est une option viable.

"Il n'accepterait qu'un projet gagnant. Je ne pense donc pas qu'il accepterait Arsenal et c'est pourquoi il a dit non à Tottenham. Je pense qu'il n'accepterait que si Manchester United appelait."

Conte est connu pour jouer au football “défensif”, bien qu’il ait un excellent bilan en termes de buts marqués et qu’il utilise souvent un système 3-5-2.

L’ancien joueur a remporté la Serie A trois fois au rebond avec la Juventus entre 2011 et 2014 et remporterait plus tard la Premier League et la FA Cup avec Chelsea.

Les critiques de Conte affirment qu’il s’appuie trop sur les anciens joueurs et laisse souvent ses clubs sous le choc après son départ alors qu’ils tentent de planifier à nouveau l’avenir.

Solskjaer a succédé à Jose Mourinho et on pourrait affirmer que le tacticien portugais fait face aux mêmes critiques que l’ancien patron de l’Inter Milan.

Conte a quitté les Nerazzurri après s’être heurté au conseil d’administration et est disponible à la location, il n’est donc pas surprenant que son nom soit lié à un déménagement à United.

Il est sûr de dire que Solskjaer a bien construit l’équipe actuelle et a grandement aidé la structure du club, donc revenir à ce dont ils essayaient de s’éloigner n’a pas de sens.