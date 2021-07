Gianluca Vialli a failli manquer le bus de l’équipe italienne, c’est exactement pourquoi l’ancien joueur / entraîneur de Chelsea ne peut pas être détesté, talkSPORT se souvient de l’histoire de combat hilarante de Roberto Mancini contre Trevor Francis

in

L’Italie a failli perdre un coup avant que sa date finale de l’Euro 2020 avec l’Angleterre ne commence, car Gianluca Vialli a été presque laissé pour compte dans sa base d’entraînement à Florence.

Ils ont atterri à Londres plus tôt samedi, mais auraient pu être sans l’un des membres clés de leur équipe d’entraîneurs à Vialli alors que leur bus en route vers l’aéroport a failli partir sans lui.

Le chauffeur avec la tête dans les mains après avoir réalisé que Vialli n’était pas là

A toi, Gian !

Le chauffeur est parti mais s’est soudain rendu compte que l’entraîneur Vialli était introuvable. Alors que le bus s’arrêtait, on pouvait le voir courir jusqu’à lui !

Vialli et le chauffeur semblaient apprécier une bonne blague – et vous pouvez garantir que cela aurait fait beaucoup rire dans le car !

Mais cet incident est l’une des nombreuses raisons pour lesquelles il est impossible de ne pas aimer l’homme de 57 ans.

Les fans anglais de Chelsea auront un faible pour lui en raison de son association de quatre ans avec le club qui l’a vu d’abord jouer puis finalement gérer l’équipe de Stamford Bridge.

Vialli a mené Chelsea à trois trophées pendant son mandat en tant que joueur-entraîneur

Nous l’aimons également pour ses capacités de conteur et il a parlé à un boucher absolu d’un combat sur un terrain d’entraînement entre le patron d’Azzurri Roberto Mancini et l’ex-star de l’Angleterre et de la Sampdoria Trevor Francis.

“Quand j’ai rejoint la Sampdoria, je n’avais que 20 ans, j’ai quitté Crémone et Roberto Mancini et Trevor Francis étaient déjà au club”, a-t-il déclaré en 2013.

«Je me souviens qu’après le premier match amical de l’été au camp d’entraînement où nous étions, je suis entré dans le vestiaire et Robbie et Trevor se battaient, essayant de se frapper. Visiblement, ils s’étaient disputés sur le terrain !

“J’ai été vraiment choqué par ça, mais je sais que des choses comme ça arrivent tout le temps et il n’y avait rien de particulièrement mal. Quand il y a un désaccord, il vaut mieux le faire sortir.

« Mais j’ai ensuite pensé que je jouerais beaucoup de matchs cette saison-là parce que les deux ne s’entendent pas particulièrement bien, alors j’ai pensé que je pourrais en profiter ! »

L’amitié de Vialli et Mancini n’est pas un secret. Les « jumeaux de but » ont connu un grand succès lorsqu’ils ont joué côte à côte à la Sampdoria et il a été suggéré que leur lien a fait partie intégrante du succès de l’Italie lors de ces finales.

Mais nous doutons que Vialli égare l’un des joueurs comme il l’a fait avec Mancini à l’époque…

“J’ai joué avec Mancini pendant environ huit ans et on nous appelait les jumeaux de but”, a ajouté Vialli. “Roberto a toujours été un peu plus mature que moi mais parfois je l’emmenais dans certains endroits…

Mancini et Vialli ont été un incroyable double acte pour la Sampdoria

Et ils sont maintenant à une victoire de faire de leur pays les rois d’Europe

“Rien [out of the ordinary] mais il y a eu un voyage occasionnel dans une boîte de nuit, mais nous n’avons pas de culture de la consommation d’alcool en Italie, ce qui, à mon avis, est une bonne chose.

« J’étais un peu fumeur à mon époque, mais le sexe est toujours le bienvenu ! »

Vialli n’a pas peur non plus de montrer son côté vulnérable. Il a courageusement parlé de ses multiples batailles contre le cancer du pancréas.

Bien qu’il ait reçu le feu vert, Vialli admet qu’il reste “très effrayé” par le retour de la maladie à l’avenir.

“Je ne peux pas lutter contre le cancer parce que je ne pourrais pas gagner cette bataille, c’est un adversaire beaucoup plus fort que moi”, a-t-il déclaré à la série Sogno Azzurro de la RAI 1, par Daily Mail.

“Je ne te quitterai plus jamais, Gian”

« Le cancer est un compagnon de voyage indésirable, mais je n’y peux rien. Il est monté dans le train avec moi et je dois aller de l’avant (et) voyager la tête baissée, sans jamais abandonner, en espérant qu’un jour cet invité indésirable se fatiguera et repartira paisiblement pendant de nombreuses années car il y a encore tant de choses que je veux faire dans cette vie.

“Je me rends compte que les gens peuvent me regarder, voir que je vais bien et espérer qu’ils feront de même – peut-être parce que j’étais un footballeur et un homme fort, mais aussi fragile et vulnérable en même temps, alors je pense quelqu’un s’y est peut-être reconnu.

« Je suis ici avec tous mes défauts et mes nombreuses peurs, mais aussi avec l’envie de faire quelque chose d’important.

La majorité des fans de Wembley auront désespérément besoin que l’Angleterre franchisse la ligne d’arrivée, mais si le football ne revient pas à la maison, il ne fait aucun doute que même les supporters les plus fidèles des Three Lions auront du mal à ne pas sourire à Vialli.

