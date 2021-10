11/10/2021

Le à 21:53 CEST

Artur López

Gianlugi Donnarumma s’est encore surpassé. Le plus jeune gardien à avoir fait ses débuts en Serie A, ou celui qui a battu le record d’invincibilité pour l’Italie, a de nouveau battu des records. A cette occasion, l’ancien enfant prodige est devenu le plus jeune footballeur de l’équipe ‘neazurra’ en portant le brassard de capitaine depuis Gianni Rivera. Le gardien italien a fait mouche face à la Belgique, en finale de consolation de la Ligue des Nations.

Le gardien du Paris Saint Germain a atteint l’exploit à la 22 ans, 7 mois et 15 jours, un an de plus que son compatriote Rivera, en 1965, à 21 ans et 8 mois. Pas mal pour un jeune gardien qui a gouverné le but de Milan sans discussion, et qui a signé cet été pour l’équipe de France comme une star de plus de la constellation parisienne.

L’excellente dernière saison du gardien italien, qui s’est soldée par le très attendu Eurocup pour l’Italie, a eu son prix dans la section individuelle. Pour l’instant, Donnaruma opte pour Ballon d’Or comme l’un des 30 nominés, en plus de concourir pour le Trophée Yashin comme l’un des dix meilleurs gardiens du monde. Donnaruma a mené l’équipe italienne à la gloire européenne en protégeant le but lors des tirs au but en demi-finale et en finale. L’Espagne et l’Angleterre sont tombées dans le Loterie de pénalité aux mains du gardien italien.

Cette année, Donnarumma se bat avec Keylor pour s’emparer du but du PSG. A Milan, personne n’a éclipsé le but italien. Pourtant, à Paris, le gardien costaricien vendra sa peau très chère. À ce jour, l’Italien a contesté trois matches de Ligue 1 et un de Ligue des Champions, pour six de Navas en championnat de France et un également en compétition européenne. En tout cas, la progression et l’avenir radieux de Donnaruma suggèrent que la balance, tôt ou tard, tombera du côté de l’Italien.