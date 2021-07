Gianluigi Donnarumma, Lionel Messi, Sergio Ramos et les meilleures stars qui sont agents libres cet été

Lionel Messi est officiellement un agent libre maintenant que son contrat avec Barcelone a expiré.

La superstar argentine fait partie du club depuis l’âge de 13 ans et est leur plus grand joueur de tous les temps – et sans doute le plus grand à avoir jamais joué au football.

Messi n’a pas encore signé de nouveau contrat avec Barcelone et est un agent libre

Le président de Barcelone, Joan Laporta, reste confiant que Messi, 34 ans, prolongera son séjour au Camp Nou.

Mais aucun accord n’a encore été conclu et le club est dans une situation financière difficile – avec des informations selon lesquelles ils ne seraient même pas en mesure d’enregistrer Messi pour le moment s’il signait un nouvel accord.

Donc, dans l’état actuel des choses, Messi est un agent libre – et il n’est pas le seul joueur de renom disponible pour rien.

Voici les meilleures stars qui sont en rupture de contrat en ce moment…

Gianluigi Donnarumma

Le gardien italien est officiellement un joueur autonome ayant décidé de quitter l’AC Milan.

Le joueur de 22 ans devrait cependant rejoindre le Paris Saint-Germain, qui est entraîné par Mauricio Pochettino et un examen médical aurait déjà eu lieu.

Il n’a pas été officiellement annoncé, donc pour l’instant est sans club. Une fois l’Euro 2020 terminé, il est probable que tout devienne officiel.

Donnarumma devrait rejoindre le PSG cet été

Sergio Ramos

Ramos a fait ses adieux au Real Madrid après l’annonce de son départ du club après 16 ans.

Le joueur de 35 ans, qui est avec Madrid depuis 2005 et a remporté 22 grands honneurs avec les géants espagnols,

Il a déclaré: “Je garderai toujours le Real Madrid dans mon cœur. Une étape merveilleuse de ma vie est terminée, mais un nouvel avenir passionnant m’attend et j’ai hâte de montrer mon niveau et de remporter d’autres trophées.

Chelsea et Man City ont été mentionnés comme destinations possibles, mais il semble très probable qu’il rejoindra Donnarumma au PSG.

Ramos a fait 671 apparitions pour le Real en 16 ans dans la capitale espagnole et laisse un gros trou à combler à l’arrière

Jérôme Boateng

Le joueur de 32 ans, qui a remporté la Coupe du monde avec l’Allemagne en 2014, est disponible sur un transfert gratuit cet été avec la fin de son séjour de dix ans au Bayern Munich.

“Je ne sais pas encore où j’irai, mais j’ai une idée claire en tête”, a déclaré Boateng dans une interview avec Kicker le mois dernier.

« J’ai connu une excellente saison et je n’ai raté aucun match à cause d’une blessure. Avec la forme dans laquelle je suis, je peux définitivement jouer au plus haut niveau pendant encore deux ou trois ans.

« Après cela, vous pouvez toujours aller quelque part où les exigences ne sont pas aussi élevées. Si cela devient difficile à un moment donné, j’arrêterai de jouer.

Boateng a été lié à Tottenham, Monaco et Rome.

L’arrière central était avec le Bayern depuis son départ de Man City en 2011

David Luiz

Luiz était devenu un membre extrêmement populaire du vestiaire d’Arsenal depuis son arrivée de son rival Chelsea en 2019 pour un montant de 8 millions de livres sterling.

Mais il a décidé de partir à la fin de son contrat et n’a toujours pas rejoint un nouveau club.

Le PSG serait désireux de re-signer le défenseur brésilien.

Luiz ne manquera pas de prétendants cet été, mais n’a pas encore choisi sa prochaine destination

Diego Costa

L’ancien attaquant de Chelsea et de l’Atletico Madrid est toujours sans club, son contrat ayant été interrompu prématurément par Diego Simeone.

C’était en décembre et il serait recherché par des gens comme Wolves et Besiktas.

L’attaquant de 32 ans est connu pour son tempérament de feu et a été prolifique lors de son passage en Premier League.

Il a marqué 52 buts en Premier League en seulement 89 matchs avant de retourner en Espagne.

Costa a eu du mal, cependant, marquant 19 en 81 matchs au total et a finalement conduit à la fin de son contrat.

Costa est sans contrat depuis décembre

