Gianluigi Donnarumma restera à l’AC Milan malgré l’intérêt de Man United et de Chelsea pour le gardien italien, a déclaré talkSPORT

Gianluigi Donnarumma restera à l’AC Milan cet été malgré son contrat expirant cet été et l’intérêt de Manchester United et de Chelsea.

C’est l’avis de l’expert européen des transferts de talkSPORT, Chris Parrott, qui est convaincu que le gardien de but signera un nouvel accord au San Siro en raison du projet passionnant en cours de construction au Rossonerri.

Donnarumma est un habitué de Milan depuis qu’il est entré en scène à l’âge de 16 ans

Donnarumma, qui n’a encore que 22 ans, a fait plus de 200 apparitions pour les géants italiens mais n’a pas encore conclu de nouvel accord au San Siro.

Des rapports ont suggéré que Milan avait offert à Donnarumma un accord d’une valeur allant jusqu’à 6 millions de livres sterling par an, mais aucun accord n’a été conclu entre les deux parties.

En raison de sa situation contractuelle incertaine, le duo de Premier League Man United et Chelsea serait intéressé à le signer alors qu’ils cherchent à attraper gratuitement l’un des jeunes gardiens de but les plus prometteurs du monde.

Cependant, alors que le célèbre club de Serie A est sur le point de revenir en Ligue des champions et de progresser clairement sous Stefano Pioli, Parrott pense que les géants italiens seront en mesure de lier le joueur à un nouvel accord.

Kepa a perdu sa place de départ habituelle cette saison et Chelsea cherche à récupérer une partie des frais qu’ils ont payés pour lui

“C’est un gars qui n’a que 22 ans et quand il est entré en scène, nous nous sommes dit:” C’est encore Buffon, n’est-ce pas? “», A déclaré Parrott au Trans European Express de talkSPORT.

«Il va être le gardien de but de Milan et beaucoup de gens disent que les clients de Mino Raiola ne se retrouvent pas toujours dans le bon club au bon moment.

«Pour moi, pendant toutes les années où il est à Milan, c’est la seule année où vous ne voudriez pas partir.

«Ils menacent de créer quelque chose et seront de retour en Ligue des champions la saison prochaine. Ce n’est pas le moment de rejoindre la Juventus.

«Ils ont besoin d’une reconstruction majeure et il semble encore une fois que Raiola n’amène pas ses joueurs dans les bons clubs mais les clubs où ils gagnent le plus d’argent.

“Ibrahimovic est l’un de ses joueurs les plus en vue et il n’a jamais remporté la Ligue des champions.”

Chelsea a fait venir Edouard Mendy de Rennes pour 20 millions de livres sterling l’été dernier et malgré ses débuts impressionnants en Premier League, il est entendu que les chefs des Bleus considèrent le bouchon du Sénégal comme un renfort alors qu’ils cherchent à retirer Kepa Arrizabalaga de leurs livres.

United, quant à lui, pourrait chercher à se débarrasser de David de Gea cet été car ils considèrent Dean Henderson comme leur n ° 1 à long terme, bien qu’ils aient peut-être du mal à trouver un club pour payer son salaire élevé.