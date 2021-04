Gianna Hammer de MTV dénonce les agressions sexuelles dans une émission de télé-réalité

Logo MTV MTV

Une star de MTV qui est apparue dans la cinquième saison de l’émission «Are You the One?» En 2017, a affirmé avoir été agressée sexuellement par un membre de la distribution, après que la production l’ait «droguée».

Gianna Hammer, maintenant âgée de 25 ans, a été choisie pour la cinquième saison de l’émission de rencontres MTV et a récemment parlé de son expérience, en disant au Daily Beast: «Ils n’auraient jamais dû me laisser dans une position dangereuse. Je suis définitivement une personne différente après tout ça. “

Hammer, qui est apparu dans la même saison d’AYTO en tant que star du Challenge Kam Williams, a également parlé de son expérience dans une vidéo de TikTok qu’il a intitulée: «La fois où j’ai été droguée et agressée sexuellement pendant le tournage d’une émission de téléréalité.

MTV a déclaré au point de vente susmentionné qu’ils avaient interrompu la production et le casting pour “mener une enquête indépendante sur les allégations, la société de production tierce et revoir davantage nos protocoles de sécurité interne”.

Le producteur Lighthearted Entertainment a publié sa propre déclaration disant qu’il coopérerait pleinement, mais a nié les allégations de Hammer:

«Nous sommes convaincus que tout examen confirmera la [protocolos] la sécurité que nous avons depuis longtemps sur les plateaux de Are You The One? … Au cours des huit saisons de l’émission, aucun concurrent n’a signalé un incident d’agression sexuelle à Lighthearted. “

Hammer a déclaré qu’il avait reçu son médicament sur ordonnance même s’il était incapable de le prendre en buvant de l’alcool.

«Il y a quatre ans, lors du tournage de Are You the One? J’ai été droguée et agressée sexuellement », a déclaré Hammer dans sa vidéo TikTok.

Elle a déclaré qu’avant de s’envoler pour Cabarete en République dominicaine pour filmer, on lui avait prescrit du Zoloft, un antidépresseur et un anxiolytique que son médecin lui avait dit de ne jamais prendre en buvant de l’alcool.

La jeune femme a assuré que pendant le tournage, elle était extrêmement ivre un soir et s’était disputée avec un autre membre de la distribution. Hammer a été mise de côté par la production, a-t-elle affirmé, et «c’est à ce moment-là que les trois producteurs ont dit que je devais me calmer et qu’ils allaient me donner un de mes médicaments».

Elle a déclaré au Daily Beast qu’elle se souvenait clairement de cette partie de la nuit et qu’elle avait répété aux producteurs à plusieurs reprises qu’elle n’était pas censée prendre ses médicaments en buvant, un fait dont elle a affirmé que les membres de la distribution avaient également été témoins.

Elle a dit qu’elle se souvenait à peine du reste de la nuit.

Le lendemain matin, la production a dit à Hammer qu’elle avait rampé dans le lit avec un membre masculin de la distribution et ses autres co-stars l’ont entendue dire «non». Les producteurs ont également dit à Hammer qu’ils l’avaient sortie du lit mais que «rien ne s’était passé».

Un membre de la distribution de Hammer a confirmé son histoire

L’un des co-stars de Hammer, Hayden Weaver, avec qui il est sorti pendant environ deux ans après l’émission, a déclaré au Daily Beast qu’il se souvenait très bien de la nuit en question et qu’il était dans la pièce avec Hammer quand il a reçu le médicament de production. . Il a ensuite dit qu’il pouvait voir l’intérieur de la chambre depuis la fenêtre et que la production filmait les événements:

«Je me souviens qu’à un moment donné, j’ai regardé autour de la pièce et il y avait une caméra pointant vers l’endroit où Gianna gisait. Je ne pouvais pas voir exactement ce qu’ils filmaient, j’ai juste supposé qu’ils recevaient des plans de personnes endormies qu’ils pourraient éditer pour la série. Plus tard, j’ai réalisé que [el miembro masculino del reparto] il commençait fondamentalement à la toucher et ils le filmaient comme si c’était quelque chose de sexuel. “

Un autre membre de la distribution, Tyranny Todd, a déclaré à la sortie qu’il était dans la pièce et a entendu un Hammer ivre dire à sa co-star d’arrêter ses avances: “Elle lui dit: ‘D’accord, arrête.’ Il a vu le membre masculin au-dessus de Hammer. «J’étais comme, c’est quoi ce bordel? Nous sommes allés là-bas pour essayer de l’éloigner d’elle parce que nous pensions: “C’est bizarre” “, a déclaré Todd au Daily Beast.

Je me souviens que j’étais toujours très, très en colère parce que nous savions que Gianna avait été mise à profit. Je me souviens aussi clairement que le jour, il était au-dessus d’elle et il s’est retourné, comme: ‘C’est quoi ce bordel? Ce n’est pas cool.

Weaver et Todd ont déclaré que les membres de la distribution qui ont été témoins des événements ont ensuite été retirés par la production et ont dit de ne pas discuter de l’incident, sinon ils perdraient leur allocation, a rapporté le point de vente. Selon le tweet de Hammer sur l’incident, il ne cherche pas à intenter une action en justice contre MTV ou Lighthearted Entertainment, mais veut simplement qu’ils «admettent et s’excusent».

J’ai littéralement une preuve par e-mail de 2017 signalant mon incident à un représentant mtv, qui a ensuite répondu qu’il le transmettrait à mtv. Pendant ce temps dans leur déclaration: 🤡🤡🤡 pic.twitter.com/KDOue6YYhS – Gianna Hammer (@giannahammer) 19 avril 2021

