11/12/2021 à 17:36 CET

Président de la FIFA Gianni Infantino, a préconisé la « transparence » comme mesure de lutte contre la spéculation dans le système de transfert des joueurs et ainsi améliorer « la réputation du football », dans son intervention lors du séminaire sur le « Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs ».

Infantino a expliqué trois mesures qu’il a mises en place depuis son arrivée et le « point culminant » qu’il développera cette année afin d’améliorer ce système de transfert.

Le président de la plus haute instance dirigeante du football a commencé son discours par le souvenir des chiffres qui sont actuellement dérivés des transferts de joueurs : « Sept milliards d’euros ont été consacrés aux honoraires et primes de transfert, dont 700 millions ont été consacrés aux commissions d’agent et 70 millions à la formation ou à la formation ou à la solidarité. Quelque chose ne va pas avec ces chiffres. Seulement 70 millions pour la formation et l’entraînement des joueurs, ce n’est pas juste. Quelque chose doit changer et nous le changeons. »

Infantino a déclaré que, depuis sa nomination à la présidence en 2016, il s’était engagé « immédiatement » à réformer un système de transfert dont il a déclaré que « Il était motivé par la spéculation plus que de la solidarité« . De la même manière, il a expliqué le processus de changements qui ont été effectués de 2017 à cette dernière année 2021.

En 2017, un groupe de travail et de nouvelles règles centrées sur les aspects pratiques – comme les impayés ou l’exécution des décisions – ont été mis en place pour rendre le système de virement plus efficace. Plus tard, en 2018, la FIFA a proposé un plan avec trois paquets de réformes. « Nous avons été très critiqués », a-t-il déclaré, « mais vous n’avez pas toujours tort lorsque vous êtes critiqué sur tous les fronts. »

Ce paquet de trois réformes repose sur les éléments suivants : « Le premier d’entre eux comprenait la chambre de compensation et le contrôle électronique des passeports des joueurs, de telle sorte qu’en 2019 nous avons décidé que toutes les compensations pour la formation devraient se faire par l’intermédiaire de cette chambre de compensation ».

Le deuxième paquet de réformes était principalement axé sur les joueuses et les entraîneures : « Déjà en 2020, nous avons fait des réformes supplémentaires, des règles pour les joueuses, telles que l’application de conditions de travail minimales applicables au niveau mondial pour la protection des femmes dans le football, ce qui n’existait pas. Et nous avons pris en compte les entraîneurs, qui sont une partie très importante du football et n’ont été intégrés à aucun règlement. »

Cette année 2021, comme Infantino lui-même l’a confirmé, « nous sommes dans ce troisième paquet de réformes, qui est comme le plat principal. Les enjeux sont les transfert des mineurs, taille des équipes, périodes de transfert, et encore, la question des primes de transfert, ainsi que le règlement financier. »

« Je crois sérieusement que nous devrions envisager de faire des progrès en faveur de la transparence de ces règles. Nous allons nous battre pour cela et je suis sûr que nous obtiendrons un résultat positif à cet égard », a-t-il lancé.

« Toutes ces réformes, qui ont commencé en 2001, et les nouvelles que nous voulons mettre en œuvre, suivent le même esprit. Les objectifs restent et toutes ces règles contribuent à rendre le football mondial », a déclaré Infantino dans son discours.