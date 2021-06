Giannis a eu la chance de jouer aux côtés de Doncic sur les Mavs

in

Les semaines qui ont précédé le début de cette saison NBA 2020/21 ont été un calvaire pour tous les fans de dollars de Milwaukee, qui a vu comment approchait le dernier jour pour procéder aux renouvellements de contrats et Giannis Antetokounmpo n’a pas conclu d’accord de prolongation avec le franchisé du Wisconsin.

Le mauvais résultat obtenu par les Bucks lors des playoffs “bulle” d’Orlando (où Milwaukee a été éliminé en demi-finale de conférence contre un rival a priori inférieur, Miami Heat), avait semé le doute chez le joueur grec double MVP de la saison. Mais finalement, le 15 décembre 2020, il a signé le plus gros contrat de l’histoire de la ligue.

Renouvellement de cinq saisons en échange de 228,2 millions de dollars.

Malgré cela, et comme le journaliste ESPN Zach Lowe l’a récemment mis en lumière, Antetokounmpo était sur le point de ne pas renouveler avec les Milwaukee Bucks et de se rendre dans une autre franchise à la recherche de cette bague NBA convoitée. Cette franchise pourrait être les Dallas Mavericks de Luka doncic.

“Les dirigeants de la ligue avaient très peur dans les jours précédant son renouvellement avec Milwaukee. On dit que la meilleure version de Giannis peut venir avec un créateur d’élite en tant que coéquipier, et on craignait qu’Antetokounmpo rejoigne les Mavs. avec Luka Doncic, « Lowe a dit.

Bonne décision?

Au-delà des “et si”, la réalité est que Giannis Antetokounmpo est dans la saison au cours de laquelle les Milwaukee Bucks ont plus de chances que jamais de décrocher leur deuxième bague NBA. Il est en finale de la Conférence Est contre les Hawks d’Atlanta qui sont la grosse surprise des playoffs. Avec 1-1 au total dans la série, tout est possible.