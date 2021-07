Giannis, à un ring match : “On sait quoi faire”

Les finales des éliminatoires de la NBA 2021 sont très proches de se terminer et de savoir qui est le vainqueur du titre de champion de la saison 2020/21 de la compétition. Après un Game 5 à couper le souffle, dollars de Milwaukee a réussi à s’imposer Soleils de phénix par un résultat de 123-119, et reste ainsi à une victoire du ring convoité de la NBA.

Giannis Antetokounmpo Il était le joueur le plus remarquable de ce cinquième match (32 points, neuf rebonds et six passes décisives), avec son coéquipier Jrue Holiday. La star grecque a toutefois voulu contenir son euphorie et a expliqué lors de la conférence de presse d’après-match qu’il restait encore beaucoup de travail à faire pour atteindre son objectif :

“Nous savons quoi faire, nous sommes à un match de remporter la NBA”, a déclaré Giannis. “Mais nous devons rester calmes, rester calmes et être humbles. Quand cette équipe est humble sur la piste, nous devenons très dangereux. C’est ce que nous devons faire.”

Giannis fait les choses de Giannis : 32 points | 9 CER | 6 AST pic.twitter.com/m8G2azYPmS – Milwaukee Bucks (@Bucks) 18 juillet 2021

Avec cette victoire, les Milwaukee Bucks touchent le titre de champion NBA pour la première fois en 50 ans (lorsqu’il a réalisé sa seule bague). Jamais auparavant, depuis 1971, il n’en avait été aussi proche.

Soumettre un Devin Booker déchaîné

Les deux dernières victoires de ces Bucks ont encore plus de mérite quand on regarde les performances de la star des Suns Devin Booker dans ces matchs. Le joueur a obtenu 42 points dans le match 4, et en a atteint 40 dans ce dernier match 5.