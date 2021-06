Giannis a une vie – AS.com

Personne n’est jamais revenu de 3-0. Contre cette grande statistique, l’une des plus sans équivoque de tous les temps, les Bucks se sont battus à Milwaukee. Ils ne pouvaient pas manquer l’occasion d’ajouter la première victoire de la série après deux matchs clairement perdus (surtout le second), face à une équipe si talentueuse qu’ils ont survécu à la perte de James Harden avec une facilité inhabituelle. La garde, reconvertie cette année en base, était à nouveau faible et n’a pas de date de retour, les Nets ont donc dû survivre sans lui un jour de plus, ce qu’ils n’ont pas réalisé cette fois. L’urgence de gagner des Buks a conduit à un début retentissant, mais le match s’est terminé par une finale à couper le souffle Merci à Khirs Middleton, un oncle cool dans l’ombre de Giannis avec une capacité de temps d’embrayage qui manque au Grec, en raison de ses capacités de basket-ball.

Les Bucks ont commencé avec une course de 30-9, une défense suffocante qu’ils n’ont pas abandonnée tout au long du match et de bonnes décisions en attaque. Ils ont clôturé le premier quart-temps avec seulement deux points de plus des Nets, qui ont marqué 5 sur 25 sur des tirs sur le terrain dans les 12 premières minutes., dont un très mauvais 1 sur 9 en triple. De leur côté, les locaux s’envolaient : 15 points et 7 rebonds de Giannis, avec des statistiques identiques d’un Middleton qui a fait une vraie démonstration de demi-fond. Une période pendant laquelle Mike Budenholzer n’a rien changé à la base (Tucker est toujours le starter), mais il l’a fait aux joueurs, qui est sorti avec une lueur spéciale dans les yeux, celle qui n’apparaît que lors des grandes soirées éliminatoires.

Bien sûr, ils ont transpiré pour gagner le match ; au set initial a répondu un autre aussi puissant, mais cette fois pour celui de Steve Nash (15-31). A partir de là, la tendance était à l’égalité et beaucoup de défense, avec seulement 92 points combinés, un chiffre très faible. Et à cinq minutes de la fin, le résultat reflétait un court 76 à 76. À partir de là, le panier de Middleton auquel Durant a répondu. Puis deux autres pour Middleton et une autre réponse de Durant. Et avec 80 à égalité, un tir à trois points des Nets vers l’avant, qui a monopolisé les dernières minutes et fait rêver son équipe à ce qui semblait impossible en début de match : la victoire.

Middleton, pour changer, se souvenait des distances, et Jrue Holiday a donné un avantage aux Bucks avec une pénétration incroyable, avant l’échec des Nets et, bien sûr, deux lancers francs de Middleton, qui a fait 86-83 qui serait final. Durant a découvert que la magie n’était pas inépuisable lorsqu’il a raté un dernier triple qui était sur le point de forcer la prolongation. Et les Bucks ont sauvé une vie alors qu’ils semblaient morts et se sont lancés dans une série qu’ils doivent, oui, égalité presque par obligation dans un quatrième match devant leur public. Cette, un 3-1 qui n’est pas un 3-0 mais qui semble mauvais pour n’importe qui, surtout si l’on regarde le talent de certains Nets qui, sans Harden et même en perdant, semblent avoir tout sous contrôle.

Le héros Middleton

Celui qui sauve une vie et une partie du projet, à part un Mike Budenholzer qui a un pied et demi hors de la franchise si Giannis arrête de venir à son secours et que les Bucks sont éliminés en demi-finale, c’est Antetokounmpo lui-même. Le Grec a ajouté 33 points et 14 rebonds, mais aussi 5 défaites et un pauvre 1 sur 8 en triple, avec des défenses flottantes presque insultantes. Dans le dernier quart, il ne s’est pas reposé, mais il est resté à 2 sur 7 en placement et a fait la part belle à un Middleton qui était le vrai héros : 35 + 15 en près de 44 minutes, un chiffre plus courant en playoffs qu’en régulier. saison. Au final, dans la phase finale, personne n’est là pour plaisanter, encore moins avec la possibilité d’un 3-0 qui est pratiquement une phrase. Dans le reste, beaucoup de défense mais peu de chose (68 des 86 points provenaient du duo dynamique), avec une mention spéciale pour Brook Lopez, le protecteur des planches : seulement 3 points, mais 11 rebonds et 6 contres.

Sur les Nets, un peu de tout et beaucoup de Kevin Durant. La star est passée à 30 points, 11 rebonds, 5 passes décisives (4 défaites) et 4 interceptions. Il est allé, comme le reste de son équipe, dans une boucle infinie dans la première salle qu’il a ensuite résolue, surtout avec les 11 buts marqués dans le dernier et cette tentative de retour Cela semblait tel quand il a mis son équipe à trois avec seulement 1:23 à jouer. Kyrie Irving n’était pas aussi bien que les autres jours (22 + 5, mais seulement 1 passe décisive), et Blake Griffin et compagnie non plus. Et l’équipe attend Harden alors qu’il tente de remporter une victoire en demi-élimination à Milwaukee. Les Bucks, à une victoire de l’égalité. Les Nets sans un très grand besoin mais avec l’intention que la série ne dure pas plus longtemps que souhaitable. Et Giannis, avec une vie. C’est, pour lui et son équipe, la chose la plus importante.