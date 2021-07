Giannis Antetokounmpo a appelé les «super équipes» après avoir remporté un championnat NBA

Giannis Antetokounmpo a réalisé l’une des plus grandes performances de l’histoire des finales de la NBA pour mener les Milwaukee Bucks à une victoire du sixième match contre les Phoenix Suns et remporter le premier championnat de la franchise depuis 1971. Antetokounmpo a fourni un effort monstrueux aux deux extrémités du terrain pour terminer avec 50 points, 14 rebonds et cinq blocs, et a même réussi 17 tentatives sur 19 depuis la ligne des lancers francs. Il a bien sûr été nommé MVP de la finale lorsque le buzzer a retenti.

Le sixième match historique de Giannis a ponctué ce qui était déjà une performance individuelle incroyable en finale. Bien qu’il soit discutable pour la série après avoir subi une blessure à la jambe effrayante qui l’a tenu à l’écart pour les deux derniers matchs de la finale de la Conférence Est, Antetokounmpo était prêt pour le match 1 et s’est immédiatement avéré être le meilleur joueur sur le terrain. Il a réalisé des performances de 40 points dans les matchs 2 et 3, a fait un bloc ridiculement serré pour assurer la victoire dans le match 4 et a lancé une ruelle sur Chris Paul pour cimenter la victoire de Milwaukee dans le match 5.

Alors qu’Antetokounmpo rencontrait la presse après son incroyable performance mardi soir, il a livré une citation qui a mis son accomplissement dans son contexte. Cela a également servi d’appel à d’autres stars de la ligue.

Écoutez.

"C'est facile d'aller quelque part et de gagner un championnat avec quelqu'un d'autre … c'est la manière difficile de le faire et nous l'avons fait." Giannis Antetokounmpo

“Évidemment, je voulais que le travail soit fait”, a commencé Antetokounmpo. « C’est mon côté têtu. C’est facile d’aller quelque part et d’aller gagner un championnat avec quelqu’un d’autre. C’est facile. Je pourrais aller dans une super équipe et juste faire ma part pour gagner un championnat. Mais c’est la manière difficile de le faire, et nous l’avons fait. »

Peut-être que Giannis n’avait pas l’intention de tirer sur ses pairs superstars, mais cela s’est certainement passé de cette façon. Il n’a pas tort non plus.

Avant la saison, Antetokounmpo a signé une prolongation de cinq ans avec les Bucks alors qu’il était largement supposé qu’il devrait partir pour remporter un championnat à l’approche de son troisième contrat. LeBron James a quitté l’équipe qui l’avait repêché pour son troisième contrat afin de former une super-équipe à Miami, où il a finalement remporté son premier championnat NBA. Kevin Durant a fait la même chose à Golden State. Anthony Davis a choisi de se frayer un chemin hors d’un petit marché de la Nouvelle-Orléans pour finalement remporter un titre avec les Lakers de Los Angeles. James Harden a demandé un échange aux Houston Rockets pour rejoindre une super équipe à Brooklyn.

Giannis aurait pu suivre le même chemin. Il aurait pu refuser l’extension des Bucks, tester l’agence libre et signer avec une équipe qui avait déjà une autre superstar en place pour se donner les meilleures chances de remporter un championnat. Il n’a pas fait ça. Au lieu de cela, il est resté et a mené les Bucks à un championnat lui-même à 26 ans.

Antetokounmpo avait de l’aide pour décrocher un titre. Khris Middleton était un brillant tireur tout au long de la série qui a porté les Bucks pendant certains tronçons. Jrue Holiday a organisé une clinique défensive de tous les temps lors des finales de la NBA et a connu plusieurs bons matchs offensifs. Des acteurs comme Bobby Portis et Pat Connaughton se sont intensifiés, et Brook Lopez était plus stable que jamais.

Il ne fait aucun doute qui a alimenté ce titre, cependant. Antetokounmpo était phénoménal et ses coéquipiers étaient juste assez bons pour lui apporter le soutien dont il avait besoin. Le match 6 en était la preuve ultime : Giannis a marqué 50 points et le reste des partants combinés pour 39 points. Giannis avait cinq blocs et le reste de l’équipe en avait un.

Lorsque James et Durant ont remporté leurs titres, les dopes sur les réseaux sociaux ont affirmé que ce n’était pas un “vrai” championnat car ils devaient faire équipe avec d’autres superstars. Cette critique a toujours été stupide, mais Antetokounmpo gagner avec la petite équipe du marché qui l’a repêché semble un peu plus significatif, tout comme lorsque James est revenu à Cleveland et a conduit les Cavs à un championnat miracle en 2016.

Giannis l’a fait à la dure, puis il a dit au monde qu’il n’était pas sur le point de rejoindre une super équipe pour faire de ce championnat une réalité. Parlez d’un flex.

Alors que Milwaukee célébrait son championnat, un vieux tweet d’Antetokounmpo a refait surface. Giannis a envoyé celui-ci après son année recrue alors qu’il marquait en moyenne environ sept points par match en tant que gamin maigre de Grèce en passant par le Nigeria qui vient d’être repêché n ° 15 au total. Il a appelé son coup.

Je ne quitterai jamais l’équipe et la ville de Milwaukee jusqu’à ce que nous ayons transformé l’équipe en une équipe de niveau championnat. — Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) 17 juillet 2014

Sept ans plus tard, Giannis a tenu sa promesse. Il n’a même pas eu besoin de former une super-équipe pour le faire.