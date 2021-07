Giannis Antetokounmpo a atteint le sommet de la NBA

L’avenir a balayé la pièce comme une brise de printemps, gracieux, plein d’espoir, grouillant de possibilités. Il avait 18 ans, assez grand pour avoir besoin de baisser la tête pour éviter de se blesser en entrant dans l’enclos des médias du Barclays Center, et assez étroit pour que lorsqu’il s’est tourné de côté pour commencer à monter les escaliers jusqu’au podium, vous l’ayez presque perdu de vue.

Seulement presque, cependant. Parce que lorsque l’avenir est entré dans cette pièce après être devenu le 15e choix du repêchage de la NBA en 2013 – une perspective internationale enveloppée de mystère qui est arrivée aux États-Unis ressemblant à deux points d’exclamation audacieux dans un costume bicolore – vous ne pouviez pas prendre vos yeux hors de lui.

L’adolescent grec d’origine nigériane a remercié sa mère, son père, ses frères, ses entraîneurs ; il a dit qu’il ne pouvait toujours pas croire que cela se produisait, que cela ressemblait à un rêve devenu réalité. Mais avec l’étonnement et la joie, il projetait un objectif sérieux. Non, nous a-t-il dit, il ne serait pas un prospect qui resterait à l’étranger pendant quelques années. Il rejoindrait immédiatement les Milwaukee Bucks. Il était temps de commencer à faire sa marque.

“Ce n’est pas la fin”, a-t-il dit à ceux d’entre nous assis dans cette salle d’entretien. « Ce n’est que le début, vous savez, d’un très long chemin qui me donnera peut-être un jour l’opportunité de faire réussir mon équipe NBA. Mais je sais que je ne suis pas prêt. J’ai beaucoup de travail devant moi. Mais je n’ai pas peur. Je donnerai tout sur le terrain, au gymnase, et je prouverai aux Milwaukee Bucks qu’ils ont fait le bon choix.

Giannis Antetokounmpo a satisfait à ce fardeau de la preuve avant de remporter son premier trophée MVP. Mais mardi, il a levé tous les doutes persistants qu’un opposant pourrait même concevoir, réalisant l’une des performances individuelles les plus grandes et les plus dominantes de l’histoire des finales de la NBA pour tenir une autre promesse qu’il a faite – celle-ci après sa première saison, en tant qu’ascension grêle. étudiant de deuxième année fraîchement sorti avec une moyenne de 6,8 points par match sur un habitant de la cave à 15 victoires.

Je ne quitterai jamais l’équipe et la ville de Milwaukee jusqu’à ce que nous ayons transformé l’équipe en une équipe de niveau championnat. — Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) 17 juillet 2014

Il est venu. Il est monté. Il est resté. « C’est juste que… je ne pouvais pas partir », a-t-il déclaré aux journalistes mardi. « Il y avait un travail qui devait être terminé. Et lors du sixième match contre les Suns, huit ans après avoir commencé son voyage sur la « très longue route » qu’il allait bientôt apprendre était en fait une montagne, la même que chaque grand de tous les temps doit s’efforcer de gravir, Giannis Antetokounmpo a atteint le pic – de ses pouvoirs, de sa carrière, du sport lui-même.

Cinquante points, 14 rebonds et cinq tirs bloqués pour assurer une victoire 105-98 et son premier championnat NBA, un titre en devenir depuis 50 ans. Bucks dans putain de six.

Il est facile d’oublier maintenant, au milieu des confettis, du spray de champagne et de la fumée de cigare, mais il y a 16 jours, nous ne savions pas si Antetokounmpo serait même prêt à commencer cette série après avoir hypertendu son genou gauche et raté les deux derniers matchs du Finales de la Conférence Est. Mais après un premier match palpitant dans lequel Chris Paul et Devin Booker ont écrasé la défense de commutation des Bucks pendant qu’il éliminait la rouille, Antetokounmpo était, de loin, le meilleur joueur de ces finales.

Dans les matchs 2 et 3, Giannis a rejoint Shaquille O’Neal en tant que seuls joueurs à marquer 40 points et 10 rebonds lors de matchs de finale consécutifs. Dans le match 4, il a couronné une sortie 26-14-8 avec l’un des jeux défensifs les plus remarquables de l’histoire des séries éliminatoires, couvrant 15 pieds en un clin d’œil pour écraser un dunk de Deandre Ayton au sommet, sceller la victoire et égaliser les séries. Dans le cinquième match, il s’est surpassé en sprintant sur toute la longueur du terrain après le vol de glace de Jrue Holiday pour terminer l’un des alley-oops les plus ridicules et les plus conséquents que la NBA ait jamais vus pour mettre une cerise sur le 32-9- 6 performances et prendre une avance de 3-2.

Quand vous avez couru comme ça, comment pouvez-vous le surpasser ? La réponse, évidemment : égaler un record de 63 ans pour le plus grand nombre de points marqués lors d’une finale ; marquer juste le septième 50-ball dans l’histoire des finales; devenez le premier joueur à marquer 40 points, à prendre 10 rebonds et à bloquer cinq tirs dans un match éliminatoire en 20 ans, et le premier joueur à avoir réussi 50-10-5 dans un match éliminatoire.

Il y a dix jours, Giannis a accroché un 41-13-6 à Phoenix en 38 minutes lors du match 3, ce qui était à la fois la meilleure performance en séries éliminatoires de sa carrière et, selon la métrique de score de jeu de John Hollinger, qui vise à estimer la productivité d’un joueur. était dans un jeu spécifique, un peu comme le PER à un jeu – l’une des douzaines de performances les plus individuellement dominantes en finale en près de 40 ans. Eh bien, le score du match indique que le match 6 de Giannis était à égalité pour le deuxième affichage le plus individuellement dominant au cours de cette période, derrière le monstre Game 6 de LeBron James lors du retour des Cavaliers en finale 2016 contre les Warriors.

Ce n’est pas seulement la production qui a fait de Giannis le choix indiscutable du MVP de la finale; c’était l’omniprésence. Antetokounmpo a dominé les débats tout au long de ces finales, dominant absolument chaque seconde. Et cela incluait les rares qu’il a passées sur le banc: à deux semaines de sa blessure au genou, Giannis n’a passé que 49 minutes au total en six matchs, les Bucks ayant été dominés de 16 points au cours de cette période. Il était un cauchemar d’affrontement omniprésent, décimant absolument tous les défenseurs de Phoenix en plus de Deandre Ayton – Giannis a tiré à 75% du sol lorsqu’il était confronté à des non-Ayton Suns, selon les données d’affrontement défensif de NBA Advanced Stats – et, à la fin de la série, il avait également submergé Ayton.

Il était implacable dans l’attaque du panier, qu’il s’agisse de poster sur le bloc gauche, de rouler fort vers le bord après avoir installé un écran ou de saccage la longueur du terrain en transition, et il a été brutalement efficace à tous, marquant un absurde 22,3 points par match dans la peinture en finale avec 76,1% de tirs. Il a obtenu en moyenne un peu moins de 1,25 point par touche de peinture dans la série, selon les données de suivi optique de Second Spectrum ; c’est plutôt bien, étant donné que les meilleures offensives de la ligue au cours de la saison régulière ont produit une coche au-dessus de 1,17 point par possession. Il était le plus déterminé et le plus efficace lorsque Milwaukee avait le plus besoin de lui dans le match 6: après que les Bucks aient perdu 13 points d’avance au premier quart avec une exécution lamentable et des tirs au deuxième, Giannis est sorti de la mi-temps comme une chauve-souris de l’enfer , effectuant cinq tirs dans la peinture et atteignant la ligne pour sept lancers francs en route vers son deuxième quart de 20 points de la série, donnant à une infraction auparavant sans vie une secousse bien nécessaire.

Et dans le match le plus important de sa vie, Giannis a refusé de s’incliner par peur de sa plus grande faiblesse : ses lancers francs. Bien qu’il n’ait tiré que 55,6% lors de ses tentatives avant le match 6, il a écrasé la défense intérieure des Suns en éclats, ne les laissant d’autre choix que de commettre une faute, puis est passé avec confiance à la bande et a tiré un superbe 17 pour 19, le plus grand nombre de lancers francs qu’il ait jamais réussis dans un match éliminatoire et son pourcentage le plus élevé dans un concours d’après-saison dans lequel il avait accumulé au moins 10 tentatives.

Giannis a également dirigé le match de l’autre côté. Il a fonctionné comme un défenseur de l’aide, un bouchon capable de coller avec Paul et Booker sur le périmètre, un moyen de dissuasion nucléaire et un match physique pour Ayton qui a permis à l’entraîneur-chef des Bucks, Mike Budenholzer, de déployer des files d’attente plus petites qui ont remplacé le solide centre. Brook Lopez avec des réserves clés Pat Connaughton (qui a tourné en 30 minutes mortelles par match en tant qu’ailier n ° 1 sur le banc) et Bobby Portis (maintenant suprêmement estampillé comme un héros folklorique aux yeux de soucoupe après avoir marqué 16 points en 23 minutes dans le match 6). Au quatrième quart, avec les Bucks s’accrochant à une mince avance et les Suns faisant rage contre la mort de la lumière, il semblait qu’Antetokounmpo était partout en défense, forçant des erreurs avec la simple menace de son activité et inhalant des rebonds défensifs pour terminer les possessions et continuez à chasser Phoenix.

Dans le plus grand affrontement que la franchise ait connu depuis un demi-siècle – un concours dans lequel le héros du match 5, Jrue Holiday, a repris ses luttes offensives, ratant 15 de ses 19 tentatives de placement sur le terrain, et dans lequel le copain de longue date de Giannis, Khris Middleton, a eu un 11 calme. points à mi-chemin du quatrième trimestre – Antetokounmpo a été une constante qui a changé la donne. Il a livré dans chaque quartier, dans chaque facette, à chaque instant, des deux côtés du sol, et ce faisant, il a offert à Milwaukee son premier championnat en 50 ans.

La performance a ponctué l’une des plus grandes séries de finales que la ligue ait jamais vues : 35,2 points sur un pourcentage de tirs réels obscènes de 0,658, 13,2 rebonds, 5,0 passes décisives, 1,8 contres et 1,2 interceptions en 39,8 minutes par match. Il a également représenté le point culminant de l’un des voyages les plus incroyables de l’histoire du sport moderne – un voyage qui a commencé avec des immigrants rejetés par leur patrie d’adoption, une famille vendant des bibelots dans la rue pour joindre les deux bouts et des frères partageant une paire de chaussures alors qu’ils appris un jeu qui pourrait leur donner une chance d’avoir une vie différente.

“Cela devrait amener chaque personne, chaque enfant, n’importe qui dans le monde à croire en ses rêves”, a déclaré Antetokounmpo. « Peu importe ce que vous ressentez lorsque vous êtes déprimé, lorsque vous ne pensez pas que cela va arriver pour vous ou que vous ne réussirez peut-être pas dans votre carrière – peut-être le basket-ball, peut-être n’importe quoi – croyez simplement en ce que vous faites et continuer à travailler.

« Ne laissez personne vous dire ce que vous pouvez être et ce que vous ne pouvez pas faire. Les gens m’ont dit que je ne pouvais pas faire de lancers francs. J’ai fait mes lancers francs ce soir, et je suis un putain de champion. … Il y a huit ans, il y a huit ans et demi, quand je suis arrivé dans la ligue, je ne savais pas d’où viendrait mon prochain repas. Ma mère vendait des trucs dans la rue. Maintenant, je suis ici, assis au sommet du sommet.

C’est un voyage aidé par une paire de poussées de croissance après le repêchage, l’ajout de près de 50 livres de masse musculaire, un passage qui repousse les limites en tant que meneur de développement de Jason Kidd et l’arrivée de Coach Bud avec un nouvel ensemble d’idées sur la façon dont pour débloquer l’une des merveilles athlétiques les plus époustouflantes que la ligue ait jamais vues. Un voyage marqué par des frustrations en séries éliminatoires – une paire de sorties au premier tour sous Kidd, gaspillant une avance de 2-0 sur les Raptors de Kawhi Leonard lors de la finale de la Conférence Est 2019, l’implosion contre le Heat dans la bulle – et la décision d’Antetokounmpo de prolonger son contrat à Milwaukee plutôt que de chercher des pâturages plus verts car, comme il l’a dit à Chris Haynes de Yahoo après la défaite en séries éliminatoires de 2020 contre Miami, “Certains voient un mur et entrent [another direction]. Je laboure à travers.

Et maintenant, c’est celui qui a atteint la destination dont Giannis et les Bucks auraient à peine pu rêver lors de ce repêchage de 2013 – un championnat NBA, remporté par une paire de stars à Antetokounmpo et Middleton qui ont passé huit ans ensemble à Milwaukee, un anomalie flagrante à une époque où les équipes montent et descendent, se rassemblent et se séparent, à des vitesses de plus en plus vertigineuses.

« En revenant, je me suis dit : ‘C’est ma ville. Ils me font confiance. Ils croient en moi. Ils croient en nous », a déclaré Antetokounmpo aux journalistes mardi. «Même quand nous avons perdu, la ville était toujours… je suis sortie et vous savez, évidemment, je voulais faire le travail. Mais c’est mon côté têtu. C’est facile d’aller quelque part et d’aller gagner un championnat avec quelqu’un d’autre. C’est facile. … Je pourrais aller dans une super équipe et juste faire ma part et gagner un championnat.

“Mais c’est la manière difficile de le faire”, a-t-il ajouté, frappant le podium pour mettre l’accent. “Et c’est la façon de le faire, et nous l’avons fait. Putain, on l’a fait. Nous l’avons fait, mec.

Ils l’ont fait, et il l’a fait, et maintenant la liste des joueurs avec les trophées MVP, Joueur défensif de l’année et MVP des finales compte trois noms. Michael Jordan, Hakeem Olajuwon et maintenant Giannis Antetokounmpo. Il côtoie désormais des immortels, car peu de joueurs dans l’histoire du sport ont déjà concouru à un niveau aussi élevé qu’il l’a fait au cours des deux dernières semaines. L’adolescent mince comme un bâton qui ressemblait au futur il y a huit ans est resté dans l’instant, et il l’a absolument possédé ; c’est le sien, maintenant et toujours. Il a fait sa marque. Il a donné raison aux Bucks. Et vous ne pouvez toujours pas le quitter des yeux.

