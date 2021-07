Giannis Antetokounmpo a connu le meilleur jour après avoir remporté le titre

Ceci est la version en ligne de notre newsletter du matin, La victoire du matin. Abonnez-vous pour recevoir des histoires sportives irrévérencieuses et incisives, livrées dans votre boîte aux lettres chaque matin.

Mardi soir, Giannis Antetokounmpo a remporté son premier titre NBA avec une performance de 50 points qui était l’un des records.

Mercredi matin, il a célébré en se rendant chez Chick-Fil-A et en commandant un repas de poulet de 50 pièces.

Je veux dire, quelle façon de lancer ce qui va probablement être un tas de jours de fête (les Bucks organisent leur défilé de championnat aujourd’hui) après avoir fait taire tous les ennemis avec une performance finale qui était une pour les âges. De plus, son approche des super équipes était également très bonne.

Nous savons que Giannis est allé à Chick-Fil-A parce qu’il a tout filmé en direct sur Instagram. Dans un doux moment, il a demandé à la femme qui prenait sa commande s’il serait d’accord pour lui de la mettre devant la caméra. C’était une question réfléchie et attentionnée à demander et qui montrait à quel point ce mec est un être humain et elle était plus qu’heureuse d’être devant la caméra devant les 150 000 personnes qui regardaient.

Il a ensuite été à nouveau en direct sur Instagram depuis sa voiture où il a baissé la vitre à un feu rouge et a permis à un fan d’atteindre et de toucher ce nouveau trophée.

À quel point cela est cool?

Giannis n’a que 26 ans et est déjà une légende après ce qu’il a fait contre les Suns.

Il devient également une légende parce qu’il est juste une très bonne personne qui aime s’amuser et est reconnaissant pour tout ce qu’il a dans la vie. C’est un modèle parfait et une personne parfaite pour être l’un des visages de la NBA.

On dirait que ce premier titre pourrait en mener à bien d’autres maintenant qu’il est libéré de toutes les discussions sur les raisons pour lesquelles il ne pouvait pas auparavant mener son équipe à un championnat.

Et je suis là pour ça.

Et je pense que tout Milwaukee l’est aussi.

