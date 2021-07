Giannis Antetokounmpo a l’état d’esprit parfait pour la grandeur

Giannis Antetokounmpo est l’une des superstars les plus improbables de l’histoire de la NBA. Fils d’immigrants nigérians installés en Grèce, Antetokounmpo et ses frères vendaient des montres et des lunettes de soleil dans la rue pour aider leurs parents à joindre les deux bouts. Antetokounmpo a commencé à jouer au basket vers l’âge de 13 ans et est devenu pro quelques années plus tard dans les niveaux inférieurs de la ligue grecque.

Il n’y avait pas beaucoup de séquences d’Antetokounmpo contre une compétition de haut niveau lorsqu’il a participé au repêchage de la NBA 2013, mais les Milwaukee Bucks étaient encore assez intrigués pour le prendre au 15e rang au classement général. Antetokounmpo n’a marqué en moyenne que six points par match en tant que recrue, mais s’est rapidement amélioré chaque année. À sa sixième saison NBA, à 24 ans, il a été nommé MVP et a mené les Bucks au meilleur record de la ligue au cours de la saison régulière. Il a répété les deux réalisations à nouveau l’année suivante et a également ajouté un prix de joueur défensif de l’année à son manteau.

Le succès en séries éliminatoires était plus difficile à obtenir pour les Bucks. Ils ont atteint la finale de la Conférence de l’Est en 2019, mais ont perdu une avance de 2-0 sur les Raptors de Toronto. Lors des éliminatoires de 2020 dans la bulle, les Bucks ont été bouleversés par le Miami Heat en cinq matchs alors qu’Antetokounmpo a quitté la série avec une blessure lors du match 4.

Les Bucks sont en finale de la NBA 2021 cette année, où ils se sont battus d’un trou de 0-2 pour égaliser leur série contre les Phoenix Suns. Avant un cinquième match crucial, on a demandé à Antetokounmpo comment il avait appris à contrôler son ego malgré tant de réalisations à l’âge de 26 ans. Sa réponse était parfaite.

Voici une transcription de la réponse de Giannis :

“Je vais dire la vie”, a commencé Antetokounmpo. “Habituellement, quand, d’après mon expérience, quand je pense à” oh ouais, j’ai fait ça, je suis tellement génial. J’en avais 30. J’avais 25-10-10 ‘ou quoi que ce soit, parce que vous allez penser à ça, ‘oh nous avons gagné ceci et cela’, généralement le lendemain, vous allez être nul. Aussi simple que cela. Comme les prochains jours, tu vas être terrible. J’ai pensé qu’il fallait avoir un état d’esprit, quand tu te concentres sur le passé, c’est ton ego. ‘J’ai fait ça. Nous avons pu battre cette équipe 4-0. J’ai fait ça dans le passé. J’ai gagné ça dans le passé. « Et quand je me concentre sur l’avenir, c’est ma fierté. Comme ‘ouais, prochain match, Game 5, je fais ceci et ceci et cela, je vais dominer.’ C’est votre fierté qui parle. Cela n’arrive pas. Vous êtes ici. J’essaie en quelque sorte de me concentrer sur le moment. Dans le présent. C’est l’humilité. C’est être humble. Cela ne crée aucune attente, sortir et profiter du jeu. Compétition à un niveau élevé. «Je pense que j’ai eu des gens tout au long de ma vie qui m’ont aidé avec ça, mais c’est une compétence que j’ai essayé de perfectionner. Et ça marche jusqu’à présent, donc je ne vais pas m’arrêter.

Antetokounmpo a fait face à de nombreuses critiques tout au long de sa carrière malgré son succès. James Harden a dit qu’il n’avait aucune compétence. Les échecs des Bucks en séries éliminatoires ont été considérés comme le reflet des lacunes de Giannis. Une certaine partie des médias a presque semblé déçue lorsqu’il a décidé de signer une prolongation de contrat de cinq ans avec Milwaukee avant cette saison.

Antetokounmpo a dû s’adapter à un nouveau pays dès son recrutement. À aucun moment au cours de son année recrue, il n’a eu l’impression d’être prédestiné à un succès massif. Giannis est passé d’un adolescent maigre à une présence physique imposante grâce à un travail acharné dans le gymnase. Il a grandement amélioré sa capacité de maniement du ballon et son jeu de jambes, et a appris les subtilités du jeu défensivement.

Son jeu en finale de la NBA a été magistral malgré une blessure à la jambe effrayante qui l’a tenu à l’écart des deux derniers matchs de la finale de la Conférence Est. Avec son statut pour la finale incertain, Giannis a inscrit plus de 40 points de double-double dans les matchs 2 et 3, puis a réalisé un remarquable bloc salvateur dans le match 4 comme point culminant d’une autre performance formidable. Si les Bucks remportent la série, il est un verrou pour le MVP de la finale.

Giannis et les Bucks sont à deux victoires d’un championnat NBA. Ce sera une bataille difficile avec deux des trois prochains matchs à Phoenix. Qu’Antetokounmpo termine cette saison avec sa première bague de championnat ou non, il est clair qu’il a la bonne approche du jeu.

Antetokounmpo est un brillant exemple de ce à quoi ressemble la grandeur en Amérique. Alors que certains athlètes professionnels sont des déceptions massives, Giannis a été un citoyen debout hors du terrain et un artiste hors pair sur le terrain. Quelle que soit la fin de ces finales, Antetokounmpo représente tout ce qui fait que le sport vaut la peine d’investir.