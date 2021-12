Giannis Antetokounmpo a montré sa force ridicule sur ce drive et dunk

Lorsque Giannis Antetokounmpo a été sélectionné par les Milwaukee Bucks comme le 15e choix au classement général de la NBA Draft 2013, il est plus ou moins entré dans la ligue en tant que haricot vert. Antetokounmpo était coté à 6’9, 196 livres, ce qui correspond à peu près au poids actuel de Damian Lillard malgré sa taille de sept pouces de plus.

Le corps de Giannis a grandi aussi exponentiellement que son jeu lors de son entrée dans la ligue. Il aurait grandi de deux pouces par an après avoir été repêché et aurait finalement pris environ 50 livres de muscle. Aujourd’hui, Antetokounmpo ressemble à la version NBA de l’incroyable Hulk, quelqu’un qui a combiné vitesse, force et longueur d’élite pour devenir la force la plus imparable du jeu. Il a aussi beaucoup de talent, malgré ce que James Harden a à dire.

Antetokounmpo est sans doute le meilleur joueur de la NBA depuis quatre saisons maintenant, remontant à sa première campagne MVP. Il est difficile de croire qu’il vient d’avoir 27 ans. Giannis a marqué sa grandeur pour toujours en menant les Bucks à un championnat la saison dernière – perdant 50 points dans le match 6 qui a remporté le titre – et il est effrayant de penser qu’il continue de s’améliorer.

Giannis pourrait être le joueur le plus puissant de la ligue à ce stade. Il suffit de demander à Freddie Gillespie, le grand homme d’Orlando Magic qui s’est fait corps en essayant de défendre un entraînement de Giannis vers le panier.

Gillespie est coté à 6’9, 245 livres, et Antetokounmpo l’a jeté comme une poupée de chiffon. Lorsque Giannis s’empresse de se diriger vers le panier, rien ne l’arrête.

Ce dunk a été le point culminant d’une autre performance formidable pour Antetokounmpo : 27 points, six rebonds et six passes décisives dans une victoire sur Orlando. Les Bucks grimpent régulièrement au classement de la Conférence Est après un démarrage lent, et Giannis est au centre de tout ce qu’ils font aux deux extrémités du terrain.

Il est difficile de croire à quel point Giannis est devenu plus fort depuis qu’il est entré dans la ligue. Ce disque le prouve.