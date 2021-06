Giannis Antetokounmpo abandonne le triple pour battre les Brooklyn Nets

Giannis Antetokounmpo a pris les rênes de dollars de Milwaukee, bien qu’il l’ait fait d’une manière alternative, étant très agressif face à la jante et abandonnant les triples tirs, ce qui n’était pas arrivé en séries éliminatoires depuis 3 ans. “Quand j’apprécie le jeu le plus, c’est quand je suis très agressif et que j’attaque la peinture car cela me permet de trouver des coéquipiers ouverts. Il est important que tout le monde s’implique pour gagner ce match nul et c’est ce que je cherchais aujourd’hui en abandonnant le triple”, a déclaré un sur ESPN. homme qui sera la clé du septième match qui décidera de la série contre Filets de Brooklyn.