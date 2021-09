Giannis Antetokounmpo affiche son intention de jouer l’Eurobasket 2022

in

Giannis Antetokounmpo Il a déjà atteint deux des objectifs les plus élevés de sa carrière sportive, comme être MVP NBA et obtenir une bague. Cependant, l’épine de n’avoir pu triompher avec son équipe dans aucun championnat international reste clouée, quelque chose qu’il entend changer dans le Eurobasket 2022. Après que la Grèce a été exclue des Jeux olympiques cette année, les Bucks ont montré leur volonté de s’engager dans leur pays et de rechercher un succès qui améliorera encore leur carrière.