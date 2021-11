Giannis Antetokounmpo, amélioration du triple lors de la saison 2021/22

Un niveau de basket irréel, des possibilités inimaginables et un répertoire infini. Ces trois facteurs incluent ce qu’il est capable de faire Giannis Antetokounmpo lors d’une journée inspirante comme celle qu’il a eue contre les Lakers de Los Angeles hier soir. Le génie de dollars de Milwaukee semble avoir compris que l’amélioration de son équipe ne peut plus être reportée, bien timide et gueule de bois du succès de ce début de campagne, et du retour de Khris Middleton c’est peut-être le tournant nécessaire pour qu’ils fassent un pas en avant. En ces termes, il s’est exprimé sur ESPN après être entré dans l’histoire avec une performance mémorable dans laquelle il a réaffirmé sa progression apparente dans le lancement à l’étranger, ce qui pourrait le rendre déjà inaccessible.

« Khris m’a beaucoup manqué, le simple fait qu’il soit sur le terrain nous a déjà donné une énergie particulière et je pense que maintenant que nous l’avons de retour, le moment est venu d’enchaîner les victoires consécutives et d’atteindre notre meilleur niveau. Je ne peux pas prédire l’avenir, mais j’ai de bons sentiments sur ce que nous pouvons faire », a fait valoir le joueur grec, qui a réalisé le meilleur score de sa saison avec un énorme 47 points. Le plus curieux est qu’il l’a réalisé avec des pourcentages de tir sublimes, accompagnant son bon travail dans la surface, une sélection très rationnelle de triples et un succès remarquable depuis la ligne des lancers francs.

Giannis contre les Lakers : 47 points

9 CER

18-23 FG

3-4 3P

8-11 pieds C’est la première fois qu’un joueur perd 45+ points sur 75+ FG% sur les Lakers depuis Shaq en 1995. pic.twitter.com/bO5oW86zaw – StatMuse (@statmuse) 18 novembre 2021

Tellement que Giannis Antetokounmpo il a marqué plus de triplés lors des trois derniers matchs (6) que tout ce qu’Anthony Davis a enregistré tout au long de la saison, ce qui en dit très mal sur le centre des Lakers. Ce qui est clair, c’est que la mécanique de tir du Grec est beaucoup plus fluide, reflet du travail qu’il a effectué cet été, qui pourrait l’élever à un niveau supérieur et faire de lui un joueur absolument imprenable. dollars de Milwaukee Il a besoin de la continuité de ses stars sur le terrain pour retrouver ce rythme qui les a conduits à être champions l’année dernière et si Giannis continue à ce niveau, ils l’atteindront bientôt.