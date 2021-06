Giannis Antetokounmpo, après la belle victoire des Bucks dans le match 2 : “On sait ce qu’on a à faire”

in

Les finales de la Conférence Est des Playoffs NBA 2021 entre dollars de Milwaukee et les Hawks d’Atlanta sont brûlants. La franchise du Wisconsin a réussi à mettre le 1-1 à égalité après avoir écrasé les hommes de Nate McMillan dans une belle performance collective où le meilleur est revenu Giannis Antetokounmpo (25 points, neuf rebonds, six passes décisives et deux interceptions).

Le Grec a été très énergique lors de la conférence de presse d’après-match, où il a assuré que ses Bucks étaient conscients du travail à faire pour atteindre les finales NBA : “Nous savons ce que nous devons faire. Tout le monde savait que nous devions venir ici pour gagner le deuxième jeu. Je pense que nous l’avons obtenu dès la première possession du match.