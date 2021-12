Giannis Antetokounmpo, candidat du meilleur joueur de l’histoire de la NBA

Il semble incroyable qu’un joueur de l’envergure de Giannis Antetokounmpo Il continue d’être patronné par une partie substantielle du monde NBA, comme si son physique imposant le dispensait de tout mérite. Le Grec a construit sa légende d’en bas, en surmontant toutes sortes de problèmes et en fondant tout sur un travail quotidien spectaculaire. Rien de tout cela n’aurait été suffisant pour en arriver là où il est maintenant sans un talent impressionnant, qui ne doit pas être éclipsé par sa condition physique. Double MVP, champion NBA et joueur fidèle à certains dollars de Milwaukee dans lequel vous construisez peut-être une dynastie gagnante et un conte historique gagnant. Sa performance avant Celtics de Boston Le jour de Noël est une synthèse parfaite de toutes ses vertus.

Les Bucks ont une fiche de 14-2 cette saison avec leur Big 3. Bruits de cerf. pic.twitter.com/AahwojQNYe – StatMuse (@statmuse) 25 décembre 2021

Et c’est que 24 heures seulement après avoir quitté le protocole antiCOVID et avoir passé des jours sans pouvoir faire de l’exercice, le Grec a repris les rênes de l’équipe. Conscient de la puissance de son équipe lorsque le Grand 3 quelle forme avec Khris Middleton et Jrue Holiday est terminée, Giannis a mis son courage, sa griffe et son cœur à contribution pour se réveiller de la profonde léthargie dans laquelle son équipe semblait plongée au début. Les Celtics sont arrivés avec des urgences et leurs deux étoiles brillaient, mais ils ne comptaient pas sur un génie devant, un compétiteur né qui ne voulait pas baisser les bras. Il a réussi à être le grand artisan du retour de son équipe avec 19 points et plus précisément 13 points de retard à cinq minutes de la fin.

MONSTRUOSO @ Giannis_An34 36 points 12 rebonds 5 passes décisives 2 prises Et un dernier quart… #SantaNBA #NBAXMas pic.twitter.com/VbhXVyC9Br – NBA Espagne (@NBAspain) 25 décembre 2021

Giannis Antetokounmpo réaffirme son favoritisme envers un nouveau MVP

En regardant des démonstrations de ceux qui pourraient aimer ceux-ci, on se demande comment Giannis Antetokounmpo n’est pas perçu par une large majorité comme un homme avec suffisamment d’approbations pour siéger au Michael Jordan et Lebron James, surtout au niveau de la projection. Et c’est qu’avec seulement 27 ans, cela donne le sentiment que le meilleur est encore à venir et que son véritable âge d’or commence en ce moment. Sa prestation défensive est impressionnante et rarement vue dans une star de sa catégorie, ce qui ne fait qu’ajouter à sa légende et confirme que, peut-être dans quelques années, le Grec sera un candidat ferme pour être le GOAT de la NBA.

Casquette de Giannis Antetokounmpo. Rotation défensive clé alors que cela semblait être un panier facile de Robert Williams. Dans ces situations près du bord, il est très difficile à surmonter, où il arrive et à quelle vitesse il le fait Le meilleur de la planète à ce niveau #NBXmas pic.twitter.com/JOyPYTAOY1 – David Sardinero (@davidsardinero) 25 décembre 2021