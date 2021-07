Giannis Antetokounmpo dans l’histoire des meilleurs joueurs de la NBA

Toute personne privilégiée qui a été témoin de la Finales NBA 2021 ne peut jamais oublier l’acte collectif de dollars de Milwaukee revenant d’un déficit de 0-2 contre Soleils de phénix, mais surtout, le niveau de jeu, le caractère et le leadership de Giannis Antetokounmpo. Le double MVP a montré qu’il est un leader absolu et que son jeu peut subir des adaptations caméléon dans le but de triompher au maximum. Le grand rêve du Grec était de gagner un ring et non seulement il l’a gagné, mais il l’a mérité avec des démonstrations de puissance vraiment incroyables. Nous passons en revue le Statistiques NBA, fournis par Stat Muse, qui montrent sa grandeur et le placent comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du basket.

Incroyables succès individuels

A 26 ans, le Grec a déjà un palmarès dans lequel il est difficile de trouver quelque chose sans obtenir. Deux fois MVP, champion NBA, MVP des finales, meilleur défenseur de l’année, joueur le plus amélioré, 5 fois All Star, 5 fois dans le NBA All-Star Five et 4 fois dans le NBA Defensive Quintet. Premier joueur de l’histoire de la NBA à remporter MIP, MVP, DPOY et Finals MVP Premier joueur de l’histoire à avoir en moyenne plus de 30 points, 10 rebonds et 5 passes décisives avec 60% de tirs sur le terrain dans quelques finales NBA Premier joueur de l’histoire à terminer un Match de finale NBA avec 50 points, 10 rebonds et 5 blocs. Septième joueur de l’histoire à marquer 50 points dans un match de finale NBA. Les autres sont Bob Pettit, Elgin Baylor, Rick Barry, Jerry West, Michael Jordan et Lebron James.

Impact sur les moments décisifs lors des finales NBA 2021

Chacun des 6 matchs de ces finales NBA 2021 sont devenus des démonstrations de puissance de la part du Grec, qui a laissé sa peau à chaque action et a battu des records difficilement imaginables à d’autres moments. Le retour des Milwaukee Bucks ne peut être compris sans leur bon travail et leur défi à l’histoire, mais même dans les deux matchs perdus contre les Phoenix Suns, Giannis a remporté des succès choquants et retentissants :

Jeu 1 : 20 points et 17 rebonds sur blessure Jeu 2 : 42 points, 12 rebonds et 4 passes Jeu 3 : 41 points, 13 rebonds et 6 passes Jeu 4 : Cap décisif qui est l’une des grandes images de l’histoire de la NBA Jeu 5 : Alley-hoop clé du triomphe final au plus fort du match 6 : 50 points, 14 rebonds et 5 contres