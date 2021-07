Giannis Antetokounmpo, des doutes malgré sa progression vers le match 1 de la finale

in

dollars de Milwaukee a publié sa liste de joueurs disponibles pour le match 1 de la finale de la NBA qui débutera ce lendemain matin à Phoenix et Giannis Antetokounmpo Il a été marqué comme douteux. Ainsi, bien que son entraîneur Mike Budenholzer ait indiqué qu’il « progresse positivement », on ne sait toujours pas si sa condition physique lui permettra de débuter la série finale. On le saura dans quelques heures.