Giannis Antetokounmpo devient honnête à propos du bœuf James Harden

Dans une interview avec Rachel Nichols en février 2020, James Harden, alors gardien des Houston Rockets, a fait un commentaire que beaucoup percevaient comme un tir contre la star des Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo.

“J’aimerais pouvoir mesurer 7 pieds, courir et juste dunk”, a-t-il déclaré à l’époque. « Cela ne demande aucune compétence. Je dois vraiment apprendre à jouer au basket et à avoir des compétences. Je prendrai ça n’importe quel jour.

Bien que Harden n’ait pas mentionné Antetokounmpo par son nom, son commentaire est venu après que Nichols ait cité une blague de la star des Bucks sur le fait de prendre Kemba Walker, alors gardien des Celtics de Boston, sur Harden dans le repêchage du All-Star Game parce qu’il voulait quelqu’un qui passerait le ballon.

Depuis lors, on a l’impression qu’un bœuf légitime existait entre Antetokounmpo et Harden.

Cette semaine, Antetokounmpo a tenté d’écraser les rumeurs selon lesquelles Harden et lui auraient des problèmes.

“Tout d’abord, Harden n’a jamais mentionné mon nom”, a déclaré Antetokounmpo lors d’une récente interview sur COSMOTE TV (via Eurohoops).

« J’ai vu cette vidéo, environ un an plus tard. Je pense que ce qu’il voulait dire, c’est que s’il était aussi un 7 pieds, sautait et dunk, cela aurait été plus facile pour lui. Je pense que les médias ont parlé de moi. Harden est un grand joueur et quand je suis sur le terrain contre lui (avec les Bucks), je dois jouer très fort. C’est un Hall of Famer, je n’ai rien contre lui.

Antetokounmpo est un gars très sympa. Rappelez-vous, après avoir remporté son premier titre en carrière, il s’est immédiatement retourné et a offert à Nichols un cadeau spécial – et c’était à l’apogée de son statut de paria public à la suite du scandale Maria Taylor. Il va donc de soi qu’il ne voudrait de mauvais sang avec personne, y compris Harden.

Cela dit, il est très clair que Harden, bien qu’il n’ait pas mentionné de noms, parlait d’Antetokounmpo dans cette citation. C’est bien si Antetokounmpo veut passer à autre chose, mais les faits sont les faits. Harden lui a tiré dessus, et c’est pourquoi ils avaient du bœuf persistant.

Tout le monde peut deviner où va ce bœuf, mais si les récents commentaires d’Antetokounmpo en sont une indication, il semble qu’il soit écrasé.

