Giannis Antetokounmpo, discutable pour le match 1 de la finale NBA

in

L’une des plus grandes inconnues apparues autour du Finales NBA qui commencent ce même matin ont répondu au chiffre de Giannis Antetokounmpo. Après s’être blessé lors de la série contre les Hawks d’Atlanta, son équipe a su surmonter l’adversité et sceller la passe pour le dernier match nul contre les Suns de Phoenix.

La situation du Grec est discutable, on ne saura que peu de temps avant le match s’il pourra être dans le quintette de Mike Budenholzer ou s’il sera bas une rencontre de plus. Son équipe a besoin de son physique, de sa supériorité, de ses points, de sa domination au rebond et de sa vision du jeu. Déterminer votre participation à ces finales NBA.