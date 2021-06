Giannis Antetokounmpo doit arrêter de tirer à trois dans les séries éliminatoires de la NBA

Les Milwaukee Bucks ne se souciaient pas des points de style avant le match 3 de leur série de deuxième tour contre les Brooklyn Nets jeudi lors des éliminatoires de la NBA 2021. Milwaukee était en baisse 0-2 dans la série et venait de réaliser une horrible performance au match 2 qui les a vus perdre de 39 points. Les Bucks devaient gagner ce match par tous les moyens nécessaires, peu importe à quel point c’était joli.

Milwaukee a gagné, 86-83, dans l’un des matchs éliminatoires de la NBA les plus laids que vous ayez jamais vu. Ce fut une affaire remarquablement lente étant donné que les Nets et les Bucks ont chacun terminé avec deux des cinq infractions les plus efficaces de l’histoire de la NBA cette saison. Chaque équipe a tiré à moins de 38 pour cent du terrain et à 25 pour cent ou moins à trois points. Comme l’a dit Zach Lowe d’ESPN, “appeler qu’un combat de rock est irrespectueux envers les combats de rock”.

Une partie de ce qui a rendu le jeu si laid était la résolution de Giannis Antetokounmpo de prendre les trois ouverts que les Nets lui donnaient. Antetokounmpo est allé 1 pour 8 lors de ces tentatives, puis a tiré 13 sur 23 à deux points. Giannis a terminé la soirée avec 33 points et 14 rebonds, mais c’était ahurissant de le voir rater une tentative de trois points après une tentative de trois points que les Nets étaient extrêmement heureux de se rendre.

Voici un extrait de toutes les tentatives de Giannis à trois points dans le match 3:

Voici un aperçu du tableau de tir de Giannis pour le jeu. Vous pouvez noter tous les X rouges au-dessus de l’arc.

Antetokounmpo n’a jamais hésité à prendre trois. Giannis a tenté 3,6 tirs à trois points par match cette année et en a atteint 30,3%. Son volume de l’extérieur était un peu en baisse par rapport à l’année dernière, lorsqu’il avait tenté 4,7 trois par match et réalisé 30,4% de ces tirs pratiquement identiques.

Giannis a pris trois contre les Nets parce qu’il s’agit de tirs grands ouverts, les défenseurs de Brooklyn se tenant généralement sur la ligne des fautes pour le laisser tout seul à l’arc. Il en prend trois parce qu’il sait ce que c’est que de les voir entrer, en particulier contre les Nets. Au cours de deux matchs de saison régulière contre Brooklyn au début du mois de mai de cette année, Antetokounmpo est passé de trois à 8 contre 20 et a propulsé les Bucks vers une paire de grosses victoires. Antetokounmpo est l’un des grands joueurs du jeu aujourd’hui et il a confiance en ses compétences. Il n’a jamais été quelqu’un qui joue la peur.

Il y a cependant une différence entre jouer avec peur et jouer intelligemment, et c’est là que cela revient à la fois à l’entraînement et à la perception du public.

Mike Budenholzer doit éviter de mettre Giannis en position où il est tenté de tirer

Antetokounmpo n’a jamais joué avec un véritable initiateur offensif d’élite depuis son arrivée à Milwaukee. Il a comblé ce vide en l’absence d’un meneur de jeu d’élite, amenant souvent le ballon et exécutant à la fois le pick-and-roll et les isolements en tant que gestionnaire principal aux côtés de Khris Middleton et maintenant de Jrue Holiday. Bien que cela ait fonctionné dans une large mesure au cours de la saison régulière, le livre explique comment défendre Giannis en séries éliminatoires. C’est à son entraîneur-chef en difficulté Mike Budenholzer de trouver différentes façons de l’utiliser.

On dirait que les Bucks rendent leur attaque 500 fois plus difficile qu’elle ne devrait l’être. Milwaukee doit tirer parti de la combinaison historique de taille, de vitesse et de puissance brute d’Antetokounmpo en le mettant en mouvement. La façon la plus simple de le faire est de faire de Giannis le filtreur dans le pick-and-roll. Quand Antetokounmpo roule fort vers le panier, de bonnes choses arrivent pour Milwaukee :

Milwaukee Wedge Pick-and-roll avec Giannis en tant qu’homme du rouleau – l’a couru deux fois avec un coin vide et a obtenu deux finitions de jante: Giannis dunk, Jrue layup. J’aimerais encore plus de ça, surtout quand c’est Jrue/Middleton/Giannis en combinaison pic.twitter.com/VraHiFg3zP – Brian Geisinger (@bgeis_bird) 6 juin 2021

Giannis en tant que sélectionneur pour Holiday ou Middleton devrait être le pain et le beurre de l’offensive de Milwaukee. Au lieu de cela, les Bucks font trop souvent défaut à Giannis qui dribble en haut de la touche, tenté de tirer un coup pour lequel il n’est pas très bon.

L’autre façon d’utiliser Giannis est de couper le ballon. Quand Antetokounmpo met en place et glisse des écrans arrières, il exerce une énorme pression sur les défenseurs dans le programme de basculement de presque tout de Brooklyn. Milwaukee doit chasser le maillon le plus faible de la défense des Nets – généralement Kyrie Irving – et les forcer soit à renoncer au changement, soit à se précipiter sur les défenseurs de l’aide pendant que Giannis se dirige vers le panier.

Bien que Giannis ne définisse pas d’écran hors balle dans cet exemple, le jeu montre ses compétences en tant que coupeur et la force qu’il peut générer lorsqu’il prend une longueur d’avance.

Le mouvement du ballon est excellent mais le mouvement du joueur à la toute fin est important, Giannis coupant derrière Harris est la façon dont ils peuvent attaquer la défense des Nets. pic.twitter.com/PNiFaUcUTC – Mo Dakhil (@MoDakhil_NBA) 10 juin 2021

Budenholzer a été un merveilleux entraîneur en saison régulière pour les Bucks au cours des dernières années, mais il a de la chance d’avoir conservé son emploi après la décevante défaite au deuxième tour de la saison dernière contre le Heat de Miami dans la bulle. Bud est très évidemment entraîneur pour son travail dans cette série. Il doit s’adapter pour mettre plus de pression sur les Nets, et cela commence par la façon dont il utilise Giannis.

Giannis devrait être considéré comme un grand homme, pas comme un garde

Il y avait un clip viral de Giannis dans le match 3 qui avait du mal à créer dans le demi-terrain lors d’un match contre Blake Griffin. L’un des meilleurs joueurs de la ligue ne devrait-il pas avoir plus de coups que cela?

L’ère actuelle de la NBA a été largement définie par des manieurs de balle surdimensionnés qui seraient généralement considérés comme des attaquants jouant le rôle de meneur de jeu. LeBron James et Luka Doncic en sont les deux exemples les plus évidents, mais James Harden et Jimmy Butler correspondent également à un degré. Dès le début de sa carrière, l’ancien entraîneur Jason Kidd a déclaré que Giannis pourrait être le meneur des Bucks. Cette ligne de pensée a rendu un très mauvais service à Giannis car les gens l’ont finalement jugé comme un gardien et n’ont pas réussi à apprécier ce qui le rend si unique.

Si vous considérez Antetokounmpo comme un grand homme, son manque de mouvements de dribble avancés ou de capacité de tir à trois points devient soudainement beaucoup moins préjudiciable. Quelqu’un a-t-il déjà reproché à Shaq de ne pas avoir de crossover tueur ou de champ de tir profond?

Je ne pense pas que les gens se rendent compte que Giannis s’arrête / s’installe pour 3s, c’est comme Shaq qui descend et fait ça en 2000. – Nate Jones (@JonesOnTheNBA) 11 juin 2021

Giannis est répertorié à 6’11, 242 livres, et il se sent encore plus gros que cela en raison de son immense longueur et de sa force. Il est devenu l’un des meilleurs joueurs défensifs de la ligue en raison de sa capacité à laisser une empreinte sur le jeu en tant que défenseur d’aide près de la jante. Bien qu’il n’ait pas été mal d’essayer de nouvelles voies de développement au début de sa carrière, à ce stade, il est assez évident que Giannis devrait être utilisé et considéré comme un grand.

Si les Bucks veulent rendre cette série compétitive, cela commence par trouver de meilleures façons d’utiliser Giannis. Cela commence par ne pas le mettre dans une position où il serait tenté d’en prendre trois. Si les Bucks ne le font pas, Budenholzer cherchera un nouvel emploi dans quelques semaines, et il y aura une tonne de pression sur tout le monde au sein de l’organisation.

Giannis s’est engagé envers les Bucks avant la saison en signant son contrat supermax. Maintenant, les Bucks doivent s’engager à mieux le soutenir et les moyens qu’il utilise.