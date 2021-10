Giannis Antetokounmpo entre dans la nouvelle saison NBA en grande figure

20/10/2021 à 05:27 CEST

. / Milwaukee

Quand la puissance grecque en avant Giannis Antetokoumpo reçu ce mardi, des mains du commissaire de la NBA, Adam Silver, sa première bague de champion NBA, qu’il a remportée la saison dernière avec les Milwaukee Bucks, il a vu s’accomplir le premier grand objectif des nombreux qui a été marqué dans les meilleurs basket-ball mondial. La dernière fois qu’Antetokounmpo a dû prouver qu’il est la grande figure de la NBA, il l’a fait lors du match parfait et de sa vie qui a valu aux Bucks le titre de champions, le sixième de la finale qu’ils ont disputée contre les Phoenix Suns. Une contribution de 50 points et 14 rebonds l’a laissé entériné. Seul le troisième match du genre avec autant de points et de rebonds dans l’histoire des finales NBA.

Les Bucks ont été couronnés champions pour la première fois en 50 ans, Antetokounmpo, qui a subi une blessure au genou dans la série, était le choix facile en tant que Joueur le plus précieux (MVP) dans les six matchs qui ont été joués. C’est pourquoi ce soir, lorsque son nom a été annoncé pour récupérer la bague de champion NBA, l’attaquant grec a reçu un tonnerre d’applaudissements de 17 341 fans qui remplissait les stands du Fiserv Forum Milwaukee, en une journée historique pour la franchise et la ville de Milwaukee.

Antetokounmpo a reçu un câlin de Silver, qui l’a encore félicité pour le grand exploit qu’il a réalisé la saison dernière, et était le symbole parfait de ce qu’ils veulent accomplir avec le début du nouveau, retour à la normalité, en termes de présence de fans dans les tribunes, après avoir surmonté la pandémie de coronavirus. Il a ensuite reçu la bague qui porte son nom et le numéro 34, ainsi que «Fear the Deer» et «Bucks in 6» sur les côtés (ils ont battu les Phoenix Suns 4-2 au meilleur des sept). Chaque résultat des séries éliminatoires est également répertorié sous « Bucks in 6 ». Le design s’est avéré être tout à fait un accroche-regard pour le premier anneau de championnat de la franchise, comme prévu. Les Bucks prévoient de concourir pour un autre championnat cette saison.

Antetokounmpo, qui entre dans la fleur de l’âge à 26 ans, devrait est en lice pour plusieurs prix individuels en plus de mener son équipe aux séries éliminatoires et au-delà. Pour l’instant, comme si les joies qu’il a déjà apportées aux fans des Bucks n’étaient pas suffisantes, Antetokounmpo a annoncé qu’il ne faisait que commencer. « Je me fiche des trophées. Je me fiche des récompenses MVP, des récompenses du joueur défensif de l’année. Toutes ces choses n’ont pas d’importance pour moi », a déclaré Antetokounmpo. « Je me soucie de m’améliorer parce que je sais que si je fais ça, plus de choses viendront. »

Maintenant, les Bucks en tant qu’équipe tenteront de devenir la première franchise de la Conférence de l’Est à remporter des titres NBA consécutifs depuis le Miami Heat en 2012 et 2013 lorsqu’ils avaient dans leur équipe le « Big 3 » formé par l’attaquant LeBron James, garde Dwyane Wade et le centre Chris Bosh. De leur côté, les fans ont démontré ce mardi avec le début des actions qu’ils sont prêts à vivre une saison spéciale en tant que champions en titre du titre NBA. Pendant ce temps, dans le monde des paris, Milwaukee a +900 pour remporter le titre NBA selon DraftKings Sportsbook. Cela met les Bucks derrière les Brooklyn Nets, l’équipe contre laquelle il est ce soir et les Los Angeles Lakers en désaccord.