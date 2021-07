Giannis Antetokounmpo est officiellement une légende de la NBA

Giannis Antetokounmpo n’a que 26 ans. S’il prenait sa retraite de la NBA aujourd’hui, il serait un Hall of Famer. À l’heure actuelle. Sur place.

Son premier championnat NBA vient de solidifier tout cela. Il a fait taire tous ses détracteurs.

Antetokounmpo est un joueur spécial depuis un certain temps. Et, je veux dire, bien sûr qu’il l’a fait. Il est deux fois MVP et joueur défensif de l’année. Mais aujourd’hui? C’est un champion NBA. Et un MVP de la finale. C’est la chose que tout le monde poursuit. C’est ce qui le place rapidement dans les listes de joueurs de tous les temps.

Et à juste titre. Après avoir remporté un titre NBA, il vient de se mettre dans un club NBA exclusif.

Il est l’un des 3 joueurs de l’histoire de la ligue (!!!!!) à remporter un titre de MVP, joueur défensif de l’année et un championnat à n’importe quel moment de sa carrière. Les deux autres? Michael Jordan et Hakeem Olajuwon. Deux des meilleurs à jamais le faire.

Giannis Antetokounmpo rejoint Michael Jordan et Hakeem Olajuwon en tant que seuls joueurs de l’histoire de la NBA à remporter un MVP Award en saison régulière, un Finals MVP Award et un Defensive Player of the Year Award. pic.twitter.com/Ks1Uhf9EA8 – Histoire de la NBA (@NBAHistory) 21 juillet 2021

Antetokounmpo est maintenant, à juste titre, dans la même conversation qu’eux. Et il l’a fait en nous offrant une performance classique des finales NBA. L’un des meilleurs que nous verrons jamais.

Seul LeBron James a récolté en moyenne au moins 35 points, 10 rebonds et 5 passes décisives dans une série de finales. C’était celui qu’il a perdu. Antetokounmpo est reparti avec une bague.

Giannis Antetokounmpo a obtenu une moyenne de 35,2 PPG, 13,2 RPG et 5,0 APG en finale. Il est le deuxième joueur de l’histoire de la NBA à avoir en moyenne plus de 35 points, plus de 10 rebonds et plus de 5 passes décisives dans une série de finales, rejoignant LeBron James (35,8 PPG, 13,3 RPG, 8,8 APG) en 2015. pic.twitter.com/dCwzAQt4yW – NBA.com/Stats (@nbastats) 21 juillet 2021

Antetokounmpo vient d’écrire un nouveau chapitre de l’histoire de la NBA avec sa performance épique et sa première bague. La seule chose qui l’attend, c’est de continuer à gagner plus. Si cela se produit, la conversation GOAT sera la prochaine à avoir.

Maintenant, nous sommes loin de cela et vivons toujours en ce moment. Mais être mis dans les mêmes conversations que certains des meilleurs de tous les temps est un bon signe.

Bien sûr, il n’a que 26 ans. Et nous le regardons faire tout cela en temps réel. Mais quand on parle d’Antetokounmpo, nous devons parler de lui dans son propre contexte – un grand joueur de tous les temps.

Il est légitimement l’un des meilleurs joueurs que nous ayons jamais vu sur le terrain de basket et ce championnat le solidifie.

Pas mal pour un gars sans sac, je suppose.